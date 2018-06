Rosia Montana ar fi putut fi, de astazi, in Patrimoniul Mondial. In schimb, am devenit o premiera in istoria UNESCO

In schimb, membrii Comitetului Patrimoniului UNESCO vor asculta explicatiile unui secretar de stat din cadrul Ministerului Culturii, trimis la Manama sa spuna de ce Guvernul Dancila a cerut retragerea pentru moment a dosarului.O poveste incalcitaDrumul Rosiei Montane catre includerea in patrimoniul mondial a inceput in urma cu un deceniu, insa pana acum un an si jumatate a lipsit mereu semnatura politica pentru ca acest lucru sa devina realizabil.Insa pe 5 ianuarie 2017, in ultima zi de mandat, ministrul tehnocrat al Culturii Corina Suteu anunta ca a trimis la UNESCO dosarul. A fost ultima actiune a Guvernului tehnocrat, demarata "dupa consultarea prim-ministrului Dacian Ciolos si cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe", dupa cum anunta Suteu.Succesorul sau din primul din cele trei guverne PSD ce au urmat, Ionut Vulpescu, nu s-a aratat dornic sa sustina demersurile, pentru ca programul de guvernare nu spunea nimic de Rosia Montana - arie protejata.Dosarul insa si-a urmat cursul la UNESCO. Intre februarie si august 2017 a avut loc evaluarea tehnica, in toamna lui 2017 experti ai UNESCO au intreprins o vizita de evaluare pe teren a peisajului cultural nominalizat si acum am ajuns in zilele noastre, 29 iulie 2018, cand, reunit la Bahrein, Comitetul Patrimoniului Mondial discuta cazul Rosia Montana si ar fi urmat sa dea si o decizie finala.Premisele erau bune. Ambasadorul Romaniei la UNESCO, Adrian Cioroianu, a spus ca Rosia Montana primise deja recomandarea de inscriere in Patrimoniul Mondial undeva in luna mai a acestui an. Insa Guvernul Dancila a cerut, cu doar cateva saptamani inainte, retragerea pentru moment a dosarului. Acest caz reprezinta o premiera in istoria UNESCO.In plus, informatia a aparut in presa, neexistand o informare oficiala a Executivului. Prins cu mata-n sac, Ministerul Culturii, condus in era Dancila de actorul George Ivascu, a motivat ca, din cauza procesului cu Gabriel Resources, daca Rosia Montana ar fi acum inclusa in patrimoniul mondial, Romania poate pierde 4,37 de miliarde de dolari.Si Tudose a vrut sa retraga dosarul: Nu mai sapi o gropita acolo, ...citeste mai departe despre " Rosia Montana ar fi putut fi, de astazi, in Patrimoniul Mondial. In schimb, am devenit o premiera in istoria UNESCO " pe Ziare.com