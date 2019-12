Secretarul general al ONU: Criza climatica tine de noi. Razboiul nostru cu natura trebuie sa ia sfarsit!

La o conferinta care a avut loc duminica, inaintea startului COP25 de luni, la Madrid, secretarul general al ONU a spus ca "punctul din care nu ne vom mai putea intoarce in ceea ce priveste aceasta criza climatica tine de noi" si a cerut un angajament mai puternic din partea tarilor care produc cele mai multe emisii."Vedem clar ca cei mai mari producatori de emisii din lume nu isi fac treaba si fara ei scopul nostru este de neatins", a spus Guterres inaintea adunarii care va incepe luni si la care vor participa lideri din peste 150 de tari.Guterres a mai spus ca se asteapta ca la COP25 sa fie facuta o demonstratie clara de ambitie si angajament si a cerut sa fie atins scopul comunitatii stiintifice de a nu permite cresterea temperaturii planetei cu mai mult de 1,5C."Pana acum, eforturile noastre de a ajunge la aceste obiective nu au fost adecvate si sunt tari care nici macar nu respecta angajamentele", a mai spus el facand referire la Statele Unite si China.Secretarul general al ONU a laudat Uniunea Europeana pentru angajamentul luat cu privire la cauza climatica si a spus ca se asteapta ca "Europa sa fie un stalp fundamental in nogocierea globala"."Daca Europa reuseste obiectivul neutralitatii din punct de vedere al emisiilor de carbon pentru toate tarile europene va avea o autoritate morala foarte importanta pentru ca negocierile mondiale sa aiba succes".Parlamentul European a declarat, joi, urgenta climatica si a adoptat o rezolutie in acest sens. O delegatie a Parlamentului European va participa la conferinta ONU.Antonio Guterres a adaugat ca "schimbarile climatice au devenit o amenintare serioasa pentru umanitate, sanatate si securitate si nu mai este o problema in ultima instanta, ci o criza climatica globala"."Razboiul nostru cu natura trebuie sa ia sfarsit si stiinta ne spune ca asta este posibil", a concluzionat Guterres.COP25 va avea loc in perioada 2 - 13 decembrie, la Madrid. ...citeste mai departe despre " Secretarul general al ONU: Criza climatica tine de noi. Razboiul nostru cu natura trebuie sa ia sfarsit! " pe Ziare.com