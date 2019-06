Guterres a atras atentia asupra faptului ca schimbarile climatice sunt mai rapide decat s-a preconizat."Suntem aici pentru ca planeta se confrunta cu o grava urgenta climatica. Schimbarile climatice au loc acum si progreseaza mai rapid decat prevedeau oamenii de stiinta. Ne depasesc eforturile de lupta impotriva acestora. Cu fiecare saptamana care trece apar noi distrugeri legate de clima", a afirmat secretarul general al ONU, vorbind despre "inundatii, seceta, canicula, incendii si megafurtuni".Guterres, care participa la o reuniune de doua zile avand ca subiect schimbarile climatice, a convocat un summit la New York pentru data de 23 septembrie, deoarece unele tari nu respecta prevederi ale acordului de la Paris, din 2015, care vizeaza limitarea incalzirii globale la cel mult doua grade Celsius pana la finalul secolului."Stim ca si in situatia in care ceea ce prevede acordul de la Paris este respectat si realizat, ne vom confrunta cu o crestere a temperaturii cu cel putin 3 grade C pana la finalul secolului, o catastrofa", a explicat Antonio Guterres. "Situatia se va inrautati daca nu vom actiona imediat, cu ambitie si rapiditate", a adaugat el.Grupul de experti ONU pentru clima a prezentat in 2018 un raport conform caruia limitarea incalzirii globale mai degraba la 1,5 grade C decat la +2 grade C ar permite reducerea puternica a impactului negativ.Limitarea cresterii temperaturii globale la +1,5 grade C ar implica reducerea cu aproape 50 la suta a emisiilor de gaze cu efect de sera pana in 2030, fata de 2010. Insa unele tari poluante, cum este Arabia Saudita, principalul exportator de petrol, pun sub semnul intrebarii concluziile raportului.Recordul de temperatura a fost doborat in mai multe tari din Europa, iar valul de caldura se va inrautati (Foto)...citeste mai departe despre " Secretarul general al ONU: Planeta se confrunta cu o grava urgenta climatica " pe Ziare.com