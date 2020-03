"In urma informatiilor aparute in spatiul public, am solicitat astazi comisarului general de la garda nationala de mediu schimbarea din functie a comisarului sef de pe Bucuresti, de la Garda de Mediu", spunea miercuri Costel Alexe.La randul sau, Viorel Glaman a spus la Digi 24 ca nu are nicio vina pentru poluarea din Bucuresti: "Eu consider ca nu am nicio vina. Domnul ministru al Mediului si doamna comisar general ma poate analiza".Viorel Glaman a fost intrebat daca stie definitia ecosistemului, iar seful Garzii de Mediu a raspuns ca nu stie. Glaman a mai declarat ca isi da seama daca in Bucuresti e poluare atunci cand iese din casa si "se uita pe cer".Nivelul de poluare din Capitala a depasit limitele legale zilele acestea.Iata mai multe detalii pe acest subiect:Poluare record in Capitala: Seful Garzii de Mediu din Bucuresti va fi schimbat. Ce a spus despre angajatii din subordine UPDATEPoluare record in Bucuresti. Ministrul Mediului demite "un elefant": Nu e firesc sa aflu de pe Facebook , noroc ca eram treazPoluare record in Bucuresti: Primaria Capitalei sustine ca de vina sunt arderile de deseuri si arata cu degetul spre Ministerul MediuluiSute de tone de deseuri din parcurile din Bucuresti au fost ingropate si deversate in raul Arges - procurorii au pus sechestru pe bunurile firmeiDe ce va mira nivelul de poluare? In Bucuresti, "elefantul din camera" e MIZERIA, greu de descris in cuvinte (Galerie foto&video) ...citeste mai departe despre " Seful Garzii de Mediu din Bucuresti a fost demis " pe Ziare.com