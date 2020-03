Si compania care opereaza depozitul Chiajna o contrazice pe Firea: Aici nu s-au ars, nu se ard si nu pot fi arse deseuri!

Precizarile sunt aduse in contextul in care Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat intr-o conferinta de presa pe tema poluarii, ca are "cateva variante de posibili poluatori industriali", enumerand aici si groapa de gunoi Chiajna."La Depozitul ecologic Chiajna, NU se ard si nici nu s-au ars deseuri, de nici un fel, niciodata! In urma unor afirmatii aparute in spatiul public referitoare la poluarea aerului din Municipiul Bucuresti, precizam ca:Activitatea curenta a depozitului este permanent supravegheata video si urmarita, verificata si controlata de autoritatile competente.Aceste imagini au fost transmise atat autoritatilor competente, cat si institutiilor media.Toate cantitatile de deseuri aduse sunt supuse eliminarii controlate si conforme, activitate care se desfasoara cu respectarea intocmai a tuturor prevederilor legale, in baza Autorizatiei Integrate de Mediu legal emise", transmite IRIDEX intr-un comunicat remis vineri Ziare.com.Foto: IRIDEXDe asemenea, grupul subliniaza ca "afirmatiile defaimatoare facute la adresa depozitului Chiajna sunt neadevarate si pot conduce la instaurarea unei stari de panica in randul cetatenilor".Totodata, IRIDEX arata ca aceste afirmatii "iresponsabile" "pot cauza o iminenta criza a deseurilor in Capitala"."La depozit se fac permanent masuratori ale emisiilor si parametrilor de calitate a aerului, conform legii si autorizatiei de mediu;De asemenea, aceste afirmatii iresponsabile pot aduce grave prejudicii salubritatii Municipiului Bucuresti si pot cauza o iminenta criza a deseurilor in Capitala.Solicitam institutiilor abilitate sa investigheze probabilitatea ca aceste afirmatii sa aiba ca scop tocmai crearea unei astfel de crize.In final, dorim sa precizam ca depozitul administrat de societatea noastra este un obiectiv strategic al Primariei Municipiului Bucuresti, construit, exploatat si administrat conform celor mai stricte reglementari in vigoare la nivel european", mai precizeaza comunicatul.Primarul general Gabriela Firea a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca le-a scris lui Klaus Iohannis si Marcel Ciolacu sa le ceara ca ceea ce ea numeste "accidentul ecologic din Bucuresti din 1-2 martie" sa fie anchetat in CSAT si, respectiv, Comisia de Mediu sau o comisie special creata in Parlament.Intre altele, F ...citeste mai departe despre " Si compania care opereaza depozitul Chiajna o contrazice pe Firea: Aici nu s-au ars, nu se ard si nu pot fi arse deseuri! " pe Ziare.com