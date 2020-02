Primarul Sibiului, Astrid Fodor, a semnat joi contractul de finantare cu directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru, Simion Cretu."Un element esential pentru calitatea vietii in Sibiu este existenta unor zone verzi cat mai generoase si mai bine amenajate, pentru confortul sibienilor si pentru a creste calitatea mediului in oras. Parcul Tilisca va fi al doilea cel mai mare parc al Sibiului, totalizand 6,2 hectare de zona verde.De asemenea, este primul proiect de reconversie urbana pe care Primaria Sibiu il initiaza, transformand un fost spatiu de depozitare a materialelor de constructii intr-un parc pentru promenada si agrement", a declarat Astrid Fodor, citata in comunicat.Printre alte facilitati, in acest parc, sibienii vor beneficia de acces gratuit la Internet, prize de incarcare, piste de biciclete, un teren de sport multifunctional, unul de minigolf, dar si spatii de joaca pentru copii. ...citeste mai departe despre " Sibiul va avea primul parc amenajat pe locul unei foste gropi de gunoi " pe Ziare.com