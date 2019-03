Silvicultorii protesteaza la Parlament: Cer sa fie respins proiectul prin care Dragnea da Bisericii 650.000 ha de paduri

Reprezentantii federatiei, care numara peste 15.000 de membri care profeseaza in domeniul silvic in intreaga tara, arata ca in forma actuala, proiectul este o amenintare la securitatea nationala, incalca Constitutia si deschide calea spre numeroase derapaje si aberatii juridice ce pun in pericol sute de mii de hectare de paduri si mii de locuri de munca."In urma evaluarii impactului pe care propunerea legislativa de modificare si completare a Legii nr. 1/2000 il va avea asupra fondului forestier proprietate publica a statului, a rezultat o diminuare cu peste 650.000 ha a fondului forestier proprietate publica a statului, iar ca efect social disparitia a peste 3.000 locuri de munca", arata Federatia, intr-un comunicat remis Ziare.com.In document sunt enumerate si multiple legi si articolele din Constitutie pe care legea le incalca."Proiectul de lege Pl-x nr. 9/2019 contravine prevederilor art.135 alin. (2) lit. b) si d) din Constitutie, care consacra cu titlu de obligatie in sarcina statului protejarea intereselor nationale in activitatea economica (...), precum si exploatarea resurselor naturale, in concordanta cu interesul national.Proiectul de lege Pl-x nr. 9/2019 incalca Constitutia Romaniei, care statueaza la art. 136 ca proprietatea publica este garantata si ocrotita prin lege si apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale.Proiectul de lege Pl-x nr. 9/2019 incalca Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, care la art. 34 prevede ca terenurile forestiere proprietate publica a statului nu fac obiectul constituirii dreptului de proprietate sau al vreunui dezmembramant al acestuia.Proiectul de lege Pl-x nr. 9/2019, in forma actuala, favorizeaza derapajele functionale ale institutiilor statului. Padurile Romaniei sunt un bun de interes public, national si european. Tratarea si exploatarea fondului forestier fara a se avea in vedere interesul national este contrara interesului Statului Roman, societatii si aduce grave prejudicii securitatii nationale.Proiectul de lege Pl-x nr. 9/2019 transforma o lege de reconstituire a dreptului de proprietate (Legea nr. 1/2000) ...citeste mai departe despre " Silvicutorii protesteaza la Parlament: Cer sa fie respins proiectul prin care Dragnea da Bisericii 650.000 ha de paduri " pe Ziare.com