SOS planeta Pamant! Ce sa consumam: noi resurse sau deseuri?

Cu toate acestea, sa consumam din ceea ce deja a fost folosit poate fi strategia salvatoare. Iar utilizarea de pungi din plastic reciclat este un gest la indemana. Mai ales ca miza e uriasa: a reda plasticul circuitului de productie si consum poate fi salutar pentru planeta noastra.Pe de alta parte, "vedetele" trendului ecologist, noile pungi biodegradabile, utilizeaza materii prime noi, ce s-ar putea folosi in circuitul alimentar, precum amidonul din porumb.In plus, aceste pungi biodegradabile nu se descompun decat la contactul cu aerul - or exista cazuri in care ele ajung in groapa de gunoi indesate sub un morman de alte deseuri. Rezultatul este ca polueaza si mai rau. Aceste pungi biodegradabile au nevoie, asadar, de o colectare selectiva.Iata cinci argumente pro si contra, in dilema utilizarii de pungi din plastic reciclat versus pungi biodegradabile: Reciclarea are un rol foarte important in protectia mediului, luand in considerare faptul ca prin acest proces sunt recuperate substante care odata ajunse in mediul inconjurator afecteaza stratul de ozon si incalzirea globala, sanatatea umana, flora si fauna.Procesul de reciclare consta in sortare pe culori, macinare, spalare, topire si transformarea materiei rezultate in granule de polietilena, din care se fac alte pungi de plastic si saci. Atata vreme cat folosirea deseului este posibila, de ce sa utilizam resurse noi?Pungi biodegradabile inseamna ambalajele facute din plante, fabricate din asa-numitele "bioplastice", obtinute din uleiuri vegetale, amidon din porumb sau alte surse naturale. Acestea ar putea fi folosite in industria alimentara.Oricare ar fi tipul si marimea, atata timp cat isi pastreaza proprietatile, putem reutiliza pungile de plastic la fiecare sesiune de cumparaturi. Ba mai mult, le putem atribui diverse alte intrebuintari (pentru depozitarea gunoiului, protejarea articolelor de imbracaminte si incaltaminte, stocarea alimentelor etc.).Iar atunci cand nu mai corespund (se subtiaza si exista riscul sa se rupa), nu va fi o problema nici sa le reciclam, transformandu-le in diverse obiecte decorative pentru casa sau uzul personal.In alternativa, le putem depozita diferentiat impreuna cu plasticul, tocmai pentru a fi reciclate si reintegrate in procesul de productie. Iar ca o curiozitate, poate ar trebui sa stim ca pentru reciclarea pungilor de hartie este necesara cu 90 % mai multa energie comparativ cu reciclarea unei cantitati similare de pungi din plastic.In prima instanta, incapacitatea lor de a se descompune odata ce intra in contact cu factorii de mediu ar putea fi interpretata ca un dezavantaj, prin comparatie cu pungile biodegradabile.Insa, folosite cu inteligenta, reprezinta un produs durabil si rezistent, atat la solicitarile mecanice, cat si sub influenta agentilor externi.Un material este considerat biodegradabil daca se va descompune sub actiunea microorganismelor. Asadar, pungile biodegradabile nu se descompun decat la contactul cu aerul - or exista cazuri in care ele ajung in groapa de gunoi indesate sub un morman de alte deseuri. Rezultatul este ca polueaza solul. Pe de alta parte, este important si intervalul de timp in care un produs se va degrada."Biodegradabile" sunt si produsele ale caror etape intermediare de descompunere pot fi toxice pentru mediul in care se degradeaza sau pot dezechilibra ecosistemul in care se dezintegreaza. Un material biodegradabil nu poate fi considerat in mod automat compostabil, inainte sa primeasca certificarile ca indeplineste standardele europene EN 13432.Exista numeroase proiecte de eliminare a pungilor din plastic pentru cumparaturi; taxele introduse acopera o parte din costurile pentru gestionarea acestei probleme - e vorba de asa numita eco-taxa de 20 de bani la fiecare punga.Mai mult, la nivel european, deputatii de la Bruxelle au o strategie europeana in domeniul plasticului, care impune ca toate ambalajele din plastic sa fie reciclabile pana in anul 2030.In fiecare an, productia si incinerarea materialelor plastice emit aproximativ 400 de milioane de tone de CO2 la nivel global, o parte dintre acestea putand fi evitate printr-o reciclare mai buna. Din pacate, la ora actuala, cererea de plastic reciclat reprezinta doar 6% din cererea de materiale plastice din Europa, noteaza website-ul europarl.europa.eu.Si in Romania, foarte putina lume e constienta de importanta colectarii selective si a reciclarii, e concluzia singurei organizatii de la noi (autorizate de Ministerul Mediului) ce gestioneaza deseuri din surse de lumina.Pe de alta parte, conform predictiilor actuale, capacitatea globala de productie a bioplasticului, deci implicit a pungilor biodegradabile, va creste cu 47% pana in 2021.In plus, este prevazuta o dublare a pietei globale pentru tehnologii ecologice in urmatorii ani. Utilizarea in crestere a bioplasticului ajuta la reducerea volumului de deseuri, ceea ce are la randul lui un efect pozitiv asupra mediului.