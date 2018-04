Romania s-a angajat, inca din 2004 - atunci cand a vandut pachetul majoritar de actiuni al Petrom catre OMV - sa le plateasca vreme de 30 de ani austriecilor cheltuieli cauzate de inchiderea sondelor, potrivit e-nergia.ro. Totodata, statul s-a angajat sa despagubeasca OMV in cazul unor pretentii aparute pana in 2019 in legatura cu poluarea cauzata de Petrom inainte de privatizare.Un raport al OMV postat pe site-ul companiei la finele anului trecut arata ca, per total, cheltuielile cu inchiderea sondelor se vor ridica la 1,62 miliarde de euro. Din acesti bani, 434 de milioane de euro ar urma sa fie platite de statul roman.Cel mai probabil, Romania va putea plati acesti bani esalonat, pe masura ce OMV va inchide sondele si va investi in reabilitarea mediului in care a lucrat la extragerea de titei.Asta, daca isi va respecta obligatiile asumate in contractul de privatizare. OMV a dat deja in judecata statul roman pentru ca acesta ar fi refuzat sa faca o serie de plati pe care si le asumase prin intermediul contractului de privatizare."In aprilie 2016, OMV a notificat statul roman cu privire la o serie de creante neplatite de partea romana in legatura cu anumite obligatii de dezafectare a unor sonde si de refacere a mediului, in valoare cumulata de aproximativ 34 milioane de euro. Incepand cu data trimiterii acestei notificari, elaborata in baza clauzelor acordului de privatizare, OMV si statul roman au avut la dispozitie 180 de zile pentru a rezolva in mod amiabil neintelegerea. Acest termen a expirat in 19 octombrie 2016, iar pe 7 martie 2017 OMV a initiat procedurile de arbitraj impotriva statului roman, in concordanta cu regulamentele Camerei Internationale de Comert de la Paris", se arata in raportul OMV pentru anul 2016. ...citeste mai departe despre " Statul roman ar urma sa le plateasca 434 de milioane de euro austriecilor de la OMV " pe Ziare.com