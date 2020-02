Stiati ca in Romania inca mai sunt supermarketuri care vand oua de la gaini tinute in custi?

marcate cu cifra 3

De ce e important ca firmele sa devina cage-free?

Care este problema?

Exista un progres la nivel national?

In ultimii ani, romanii au devenit foarte constienti cu privire la sanatate, bunastarea animalelor si problemele mediului inconjurator. Consumatorii sunt interesati sa achizitioneze produse sustenabile (inclusiv oua), de o mai buna calitate, acestea fiind in legatura stransa cu bunastarea animalelor, se arata intr-un comunicat remis Business24.ro.Ei sunt dispusi sa plateasca mai mult daca le este garantata calitatea. Un studiu facut de iSense arata ca- free-range (49%) si ecologice (33%).De asemenea,de selectie a oualor il reprezinta; astfel, la nivel national, numarul celor care constientizeaza importanta bunastarii animalelor creste cu fiecare zi.Consumatorii solicita companiilor, prin intermediul unei petitii online ( OuaOtravite.ro ),Acest lucru se intampla deoarece oamenii au devenit mai receptivi la problemele si suferinta animalelor, dar si mai interesati de calitatea hranei pe care o procura.Este un fapt cunoscut ca ouale provenite de la gaini tinute in baterii au o, contin, desi au unIn plus,este o practica frecventa in ferme, pentru a preveni si trata bolile intestinale, iar acest lucru duce la cresterea rezistentei la antibiotice. Riscul deeste, de asemenea, mai crescut la sistemele de crestere cu baterii.Asociatia F.R.E.E. a realizat un raport in care evidentiaza firmele care si-au luat angajamentul sa opreasca furnizarea oualor marcate cu cifra 3.Din 2016 si pana in prezent, un numar mare de companii din industria alimentara au oprit furnizarea si consumul oualor de la gaini tinute in custi, facand alegeri care implica mai putina suferinta si o mai buna calitate a produselor consumate.La nivel national, in ceea ce priveste retailerii, aceasta tendinta este vizibila in cazulIn schimb,, au publicat angajamente conform caroraToate acestea au fost posibile mai ales datorita efortului Aliantei Open Wing , o coalitie formata din peste 70 de organizatii de pe tot globul. Aceasta are menirea de a opri abuzurile asupra pasarilor crescute pentru carnea lor si pentru oua, in toate fermele din lume.Deoarece cresterea in custi favorizeaza aparitia a numeroase boli si sporeste riscul de rezistenta la antibiotice, tranzitia spre sisteme alternative de crestere este necesara nu numai pentru bunastarea lor, ci si pentru siguranta alimentara, respectiv a consumatorului.La nivel global, sute de companii au promis ca vor tranzitiona catre sisteme fara custi in ceea ce priveste aprovizionarea cu oua, atat pentru cele folosite ca ingredient, cat si cele pentru consumul direct, iar acest numar creste cu fiecare zi.In momentul de fata,Cora, spre deosebire de Profi, a facut demersuri in acest sens, in celelalte tari unde opereaza, dar. Este deja "cage-free" in Belgia, iar in Franta va finaliza tranzitia in anul 2025.In Luxembourg nu au fost necesare aceste demersuri deoarece sunt interzise custile in fermele de gaini. In Romania, Cora nu a raspuns apelului F.R.E.E. de a purta un dialog.In replica, reprezentantii Cora Romania au explicat,, ca au in plan sa renunte la comercializarea oualor de tip 3 si au motivat de ce nu pot renunta la ele, in acest moment., spun oficialii companiei.Pe ultima pozitie in clasament se afla Profi, care, din pacate, nu si-a setat ca obiectiv sa elimine ouale marcate cu cifra 3 din lantul de aprovizionare si care nu considera bunastarea animalelor o prioritate a firmei, ignorand preocuparile clientilor cu privire la sanatate si la calitatea oualor expuse pe rafturi." (Cristina Cojocea, presedinte al asociatiei F.R.E.E.)In toamna anului trecut, asociatia F.R.E.E. a desfasurat o campanie de constientizare cu privire la conditiile din bateriile asa-zis "imbunatatite", unde isi petrec scurta viata gainile ouatoare.Au afisat reclame in statiile de metrou din Bucuresti si au discutat cu trecatorii, inclusiv cu clienti care ieseau din magazinele Profi dupa realizarea cumparaturilor. Multi dintre ei s-au aratat surprinsi de conditiile de crestere improprii si nedrepte si au recunoscut ca, desi stiau sau banuiau ca, nu au facut niciodata legatura cu ce se intampla in ferme pana ca acele oua sa ajunga pe rafturi.Initiativa Cage-Free se desfasoara la nivel global si se fac inclusiv demersuri legislative, de a elimina custile din toate fermele europene., a strans pana la finalul anului trecut pestesiAdesea nu se poate elimina deodata vanzarea acestui tip de oua, de aceea multe dintre firme isi iau angajamentul sa faca aceasta tranzitie intr-un anumit interval de timp.Asociatia F.R.E.E. transmite firmelor din Romania ca, fara un angajament ferm fata de clienti si furnizori, nu exista certitudinea ca intentia de a adera la standardul de calitate Cage-Free se va concretiza.Anumite firme invoca teama unei discontinuitati in comercializarea oualor sau a produselor pe baza de oua, insa tocmai angajamentul este solutia pentru a se extinde oferta de oua cage-free." (Cristina Cojocea, presedinte al asociatiei F.R.E.E.)Asociatia Freedom and Respect for Every Earthling (F.R.E.E.) are ca scop promovarea drepturilor animalelor si protectiei mediului in Romania, cat si a unei alimentatii sanatoase, care respecta animalele si natura.Organizatia a fost infiintata in anul 2017 si organizeaza frecvent evenimente de informare a publicului la nivel national, cu precadere in Iasi, Targu-Jiu si Bucuresti.Mai multe informatii sunt disponibile pe website-ul organizatiei www.freeanimals.ro . Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne contactati la adresa de email contact@freeanimals.ro