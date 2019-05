Studiu ingrijorator: Cresterea nivelului marii, de doua ori mai mare decat era preconizat

Oamenii de stiinta cred ca nivelul marii va creste mult mai mult decat era prezis, din cauza topirii accelerate in Groenlanda si Antarctica, scrie BBC.O lunga perioada s-a crezut ca nivelul marii va creste, pana in anul 2100, mai putin de un metru. Acum, un nou studiu - realizat de cercetatori de la Universitatea din Bristol - arata ca nivelul ar putea creste de aproximativ doua ori mai mult decat era preconizat.Acest lucru ar putea duce la stramutarea a sute de milioane de oameni.Problema cresterii nivelului marii a fost una dintre cele mai controversate discutate la Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), cand a fost publicat cel de-al cincilea raport in 2013.Documentul arata ca incalzirea continua a planetei, fara reducerea majora a emisiilor, va duce la cresterea apelor cu 52 - 98 de centimetri pana in anul 2100.Multi experti sunt de parere ca aceasta estimare este una conservatoare.Cercetatorii care se ocupa de zonele inghetate sunt ingrijorati si de faptul ca modelele folosite in prezent pentru a prezice influenta pe care o au banchizele asupra nivelului marii nu capteaza toate incertitudinile legat de modul in care se topesc.Unii dintre oamenii de stiinta din domeniu au facut un studiu structurat, in care ei fac predictii bazate pe cunostintele pe care le au legat de ce se intampla in Groenlanda, in estul si vestul Antarcticii.In viziunea expertilor, daca emisiile continua sa aiba aceeasi traiectorie, nivelul marii ar putea creste cu 62 - 238 de centimetri pana in 2100. Temperatura globala va creste cu pana la 5 grade Celsius.Raportul IPCC din 2013 considera ca este "posibil" sa se intample acest lucru, ceea ce, in termeni stiintifici, inseamna o probabilitate de 17 - 83%.Noul studiu estimeaza la un nivel mai larg, de 5 - 95%.Pentru cresterea temperaturii cu 2C, calota glaciara din Groenlanda va ramane cel mai mare contribuitor la cresterea nivelului marii. Daca temperaturile trec de aceasta limita, atunci calota din Antarctica va contribui si ea.Potrivit autorilor, acest scenariu ar avea implicatii majore pentru planeta. Ei au calculat ca lumea va pierde o zona de pamant de pana la 1,79 de milioane de kilometri patrati, echivalentul suprafetei Libiei.Pierderea de teritoriu va afecta zone agricole, pr ...citeste mai departe despre " Studiu ingrijorator: Cresterea nivelului marii, de doua ori mai mare decat era preconizat " pe Ziare.com