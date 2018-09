E primul pas catre o tehnologie mai prietenoasa cu mediul, noteaza The Guardian. Desi trenurile sunt mai costisitoare in momentul achizitionarii decat cele conventionale, pe termen lung sunt mai ieftine, iar in curand acest model va fi preluat la scara larga.Trenurile, de tipul Coradia iLint, colorate in albastru deschis, au fost lansate luni si deservesc orasele Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervoerde si Buxtehud, din nordul Germaniei. In mod normal, pe aceasta ruta circulau trenuri diesel."Primul tren pe hidrogen intra in serviciul comercial si e gata de productia in serie", a anuntat CEO de la Alstom, Henri Poupart- Lafarge , in cadrul ceremoniei de lansare, in gara Bremervoerde, statia unde trenurile sunt realimentate cu hidrogen.Astfel de trenuri sunt echipate cu celule de combustie care produc energie electrica printr-o combinatie de hidrogen si oxigen, un proces care lasa in urma, ca singure emisii, aburul si apa. Energia in exces este stocata in baterii de ioni de litiu la bordul trenului.Un astfel de tren poate merge 1.000 de kilometri cu un singur tanc de hidrogen.Compania producatoare a mai anuntat ca planuieste sa livreze inca 14 trenuri cu zero emisii Saxoniei Inferioare pana in 2021 si alte regiuni ale Germaniei fiind interesate.Interesate sunt si tari ca Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Norvegia, Italia si Canada. Franta a anuntat ca vrea ca primele trenuri pe hidrogen sa fie deja pe sine pana in 2022.A.P. ...citeste mai departe despre " Suntem martorii unui moment istoric: S-a lansat primul tren propulsat de un combustibil neconventional, prietenos cu mediul (Video) " pe Ziare.com