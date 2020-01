Un astfel de autobuz, numit Bluestars Breathe, a fost testat cu succes incepand cu 2018 in Southampton.Practic, pe acoperisul autobuzelor sunt instalate niste ventilatoare, care pot filtra aerul cu o rata de un metru cub pe secunda, curatandu-l de particulele fine de poluare, noteaza The Guardian. Ele urmeaza sa fie lansate in Brighton, Manchester, Newcastle, Oxford, Plymouth si Crawley incepand cu aceasta vara. De asemenea, in Southampton vor fi introduse inca cinci autobuze de acest fel.Testele au aratat ca autobuzele pot elimina in jur de 65 de grame de poluare din atmosfera, curatand 3,2 milioane de metri cubi de aer. Costurile aferente dotarii unui autobuz cu acest sistem se ridica la aproximativ 20.000 de lire sterline.Potrivit lui David Brown, directorul grupului Go-Ahead, care detine autobuzele Bluestars Breathe, acestea sunt dotate cu motoare Euro VI, ale caror emisii de oxizi de azot sunt mai scazute decat cele ale unei masini diesel.Pentru a avea cu adevarat impact, sistemul ar trebui instalat pe toate autobuzele. Costurile transformarii intregii flote de autobuze a tarii in purificatoare de aer sunt estimate la 100 de milioane de lire sterline.C.S. ...citeste mai departe despre " Tara care va avea autobuze ce purifica aerul in timp ce circula pe strazi " pe Ziare.com