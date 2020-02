Instanta a respins astfel actiunea unor activisti de mediu, decizia fiind definitiva, potrivit Deutsche Welle. Terenul forestier se afla langa Berlin, in Gruenheide, in estul statului Brandenburg.Activisti locali din doua organizatii - Green League din Brandenburg si Asociatia pentru Managementul Peisajului si Protectia Speciilor din Bavaria - au sustinut ca fabrica, care va produce baterii electrice si masini, ar putea afecta viata salbatica si aprovizionarea cu apa locala.Elon Musk, fondatorul si directorul executiv al Tesla, a sustinut ca Gigafactory 4 (GF4) va folosi mult mai putina apa intr-o zi normala decat au sustinut activistii respectivi.El a adaugat ca padurea, care a fost deja in parte defrisata, nu "era o padure naturala - a fost plantata special pentru a produce carton si, in plus, doar o mica parte din ea va fi folosita pentru GF4".Tesla vrea sa defriseze 92 de hectare de padure pentru gigafabrica, care urmeaza sa se deschida in 2021. Aici ar urma sa fie angajati peste 10.000 de oameni si vor fi produse cel putin 500.000 de masini electrice in fiecare an.A.D. ...citeste mai departe despre " Tesla a castigat in instanta dreptul de a distruge o padure ca sa construiasca o "gigafabrica" in Germania " pe Ziare.com