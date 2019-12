Delegatia SUA la summitul de la Madrid va fi condusa de ambasadoarea Marcia Bernicat, subsecretar de stat adjunct pentru oceane si afaceri stiintifice si de mediu internationale, ceilalti membri fiind functionari din diferite institutii, potrivit agentiei EFE.Nivelul de reprezentare al delegatiei SUA la acest summit va fi de altfel similar cu cel de la precedentul summit asupra schimbarilor climatice, COP24, desfasurat anul trecut la Katowice (Polonia).Insa in paralel cu delegatia guvernamentala americana, la summitul de la Madrid va fi prezenta si o delegatie numeroasa formata din 15 congresmeni democrati adversari ai lui Trump. Aceasta delegatie va fi condusa chiar de presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, cea care a deschis procedura de "impeachment" impotriva liderului de la Casa Alba in urma scandalului legat de investigarea fostului vice-presedinte democrat Joe Biden si a fiului acestuia in Ucraina.Pelosi a sustinut ca a ales sa participe la acest summit intrucat considera ca este necesar sa se "reafirme angajamentul poporului american fata de lupta impotriva schimbarilor climatice".La randul sau, Departamentul american de Stat a mentionat intr-o declaratie ca, desi a inceput procesul retragerii din Acordul de la Paris, retragere ce va fi definitivata pe 4 noiembrie 2020, SUA vor continua sa participe la negocierile privind clima "pentru a se asigura ca exista o egalitate de conditii care protejeaza interesele americane". ...citeste mai departe despre " Trump face un nou gest care arata lipsa interesului fata de schimbarile climatice " pe Ziare.com