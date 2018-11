"Nu cred in asta", a declarat presedintele climato-sceptic despre "evaluarea" comandata de Congresul american si redactata de peste 300 de oameni de stiinta.Potrivit acestui document publicat vineri, Statele Unite ar putea pierde "sute de miliarde de dolari" pana la sfarsitul secolului din cauza gazelor cu efect de sera, relateaza AFP.Donald Trump a explicat ca a citit "un pic" documentul."Nu am fost niciodata atat de curati cum suntem acum. Iar asta este foarte important pentru mine. Dar, daca noi suntem curati si toate celelalte locuri sunt murdare, asta nu e asa de bine", le-a spus presedintele american jurnalistilor prezenti la Casa Alba."Avand in vedere nivelul istoric al emisiilor de gaze cu efecte de sera, pierderile Statelor Unite ar putea atinge sute de miliarde de dolari in mai multe sectoare pana la sfarsitul secolului", a avertizat vineri al patrulea raport national pentru evaluarea efectelor schimbarilor climatice (Fourth National Climate Assessment).Donald Trump a criticat studiul de anul trecut. Saptamana trecuta, inainte de Ziua Recunostintei (Thanksgiving Day), el a invocat din nou vremea pentru a justifica scepticismul sau in privinta climei."Valul de frig brutal si prelungit poate bate toate recordurile. Ce s-a intamplat deci cu incalzirea climei?", s-a intrebat el intr-un mesaj pe Twitter . ...citeste mai departe despre " Trump nu se lasa convins ca SUA vor pierde sute de miliade din cauza schimbarilor climatice: Raportul oficial a fost realizat de 300 de oameni de stiinta " pe Ziare.com