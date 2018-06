Un cercetator NASA avertiza in urma cu 30 de ani lumea cu privire la incalzirea globala. Ce spune astazi

In fata Congresului Statelor Unite, Hansen declara in 1988 ca este 99% sigur ca cresterea temperaturilor inregistrata recent era rezultatul activitatii umane."Efectul de sera a fost detectat si ne modifica clima in prezent", le-a spus Hansen senatorilor americani. De atunci, emisiile de gaze cu efect de sera au continuat sa creasca, in pofida avertismentelor similare ce au urmat din partea unui numar tot mai mare de oameni de stiinta."Tot ce am facut a fost sa fim de acord ca exista o problema. Am convenit asupra acestui lucru in 1992 (la Summitul Pamantului de la Rio), inca o data la Paris (in 2015, cand a fost incheiat Acordul privind schimbarile climatice) . Nu am recunoscut ce trebuie sa facem pentru a rezolva problema. Promisiuni ca cele de la Paris nu inseamna mult, sunt doar iluzii. Este o farsa pe care guvernele ne-au jucat-o inca din anii '90", spune Hansen intr-un interviu pentru The Guardian.In opinia sa, principalii vinovati pentru aceasta lipsa de actiune sunt atat lobby-ul din zona industriei combustibililor fosili, cat si liderii care "pretind ca rezolva problema", precum guvernatorul progresist al Californiei, Jerry Brown, cancelarul german Angela Merkel si fostul presedinte american Barack Obama Dupa trei decenii de diplomatie, s-a ajuns in urma cu trei ani, la Paris, la un consens international pentru limitarea cresterii temperaturii la mult sub 2 grade Celsius fata de nivelul preindustrial. Insa in tot acest timp, emisiile au avut un trend ascendent, ajungandu-se de la 20 de miliarde de tone de dioxid de carbon in 1988 la 32 de miliarde de tone in 2017, iar masurile prevazute sunt insuficiente pentru atingerea obiectivului stabilit la Paris.In pofida avantului energiei regenerabile, Hansen crede ca nu exista nicio alta solutie viabila decat impunerea unei taxe pe combustibilii care emit dioxid de carbon."Solutia nu este deloc complicata. Emisiile nu vor disparea daca nu va fi corect costul combustibilor fosili. Avem nevoie de o taxa care sa creasca in mod constant si care sa fie apoi distribuita publicului", argumenteaza fostul cercetator NASA. Incalzirea globala , idee respinsa de presedintele american Donald Trump si ...citeste mai departe despre " Un cercetator NASA avertiza in urma cu 30 de ani lumea cu privire la incalzirea globala. Ce spune astazi " pe Ziare.com