Doar anul trecut au fost taiati ilegal peste 200.000 de metri cubi de lemn, potrivit statisticilor oficiale, citate de TVR.In 2009, Christoph si Barbara Promberger au infiintat fundatia Conservation Carpathia, cu scopul de a conserva padurile din Europa, acesta fiind unul dintre cele mai mari proiecte realizate in acest sens. Cei doi au reusit sa adune peste 60 milioane de euro din donatii si fonduri europene si au cumparat peste 21.000 de hectare de padure pentru a opri defrisarile.Cei doi vor sa dezvolte eco-turismul la noi din tara si construiesc observatoare de animale salbatice, planul final fiind cel de a infiinta in Fagaras un parc national dupa modelul Yellowstone din SUA. Ei au replantat deja in zona 600 de hectare, ceea ce inseamna cam 1,5 milioane de puieti."Am incercat sa replantam speciile care normal trebuiau sa fie aici. Asta inseamna foarte putin molid, mai mult fag, paltin si un pic de brad", explica Barbara pentru sursa citata.La randul sau, Christoph a afirmat ca, daca Guvernul accepta propunerea, cei doi isi vor dona proprietatile in patrimoniul statului."Daca Guvernul face acesti pasi sa dezvolte Muntii Fagaras intr-un parc national, cu standarde internationale, atunci noi donam toate proprietatile noastre, de la fundatie, in patrimoniul statului. Pentru ca pana la urma un parc national trebuie sa fie ceva pentru natiune", a precizat acesta.Reprezentatii Ministerului Mediului vor analiza propunerea dupa ce vor primi o documentatie completa. ...citeste mai departe despre " Un cuplu austro-german vrea sa faca un parc national in Fagaras, pe modelul Yellowstone " pe Ziare.com