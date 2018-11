Un oras alimentat exclusiv cu energie solara

La prima vedere, Babcock Ranch arata ca toate celelalte orasele din Florida. Cartiere ingrijite cu case in culori deschise, imbracate in lemn, verande spatioase si palmieri in gradini. Insa dincolo de aceste fatade se ascunde tehnologie inalta si sustenabilitate.Pentru reducerea costurilor cu incalzirea sau racorirea caselor, acoperisurile sunt din metal. In garaje exista doze speciale pentru alimentarea masinilor electrice. Gazonul reprezinta doar 30% din suprafata gradinii. In rest sunt plante care necesita putina apa.Pentru gradini oamenii folosesc apa de ploaie si apa din rigole directionata catre statia locala de epurare a apelor reziduale. Acest amalgam de traditional si modern i-a convins pe sotii Kinley sa se mute in oras.Un oras aprovizionat numai cu energie solaraRichard si Robin Kinley sunt printre primii locuitori care, in ianuarie 2018, s-au mutat in Babcock Ranch. De atunci incoace orasul continua sa se extinda. Pe o suprafata de 7.200 de hectare ar urma sa locuiasca 50.000 de oameni in 19.500 de locuinte.Pana la finele acestui an, vor mai fi vandute 250 de case. Dar a fost foarte greu sa se ajunga la actalul stadiu, afirma initiatorul proiectului, Syd Kitson. Fostul sportiv de cariera este acum dezvoltator imobiliar.In ianuarie 2005 i-a venit ideea sa construisca un oras aprovizionat exclusiv cu energie solara. Primul oras de acest fel din SUA si poate si din lume, spune Kitson.Initial a investit in 36.800 de hectare de teren din asa-numitul Sunshine State (Florida) . Apoi, a vandut statului american 29.500 de hectare. Terenul a devenit zona naturala protejata.Dar nu a mers totul ca pe roate. "Acum opt sau noua ani nu ne-am dat seama cat de greu este sa ii convingi pe oameni ca facem ceea ce trebuie", isi aminteste Kitson. Nu si-a imaginat cat de tare ii sperie pe clienti cei 17.500 de euro necesari montarii unei instalatii solare pe casa.Kitson a venit cu ideea construirii unei asezari alimentate exclusiv pe baza de energie solara intr-un stat dependent de combustibili fosili.Orasul viitoruluiSolutia lui Kitson a fost sa ii cedeze 180 de hectare firmei Florida Power & Light (FPL) - compania de electricitate cu mai mult de 10 milioane de clienti. In contrapartida, FPL a instalat pe acest teren 340.000 de module solare cu o capacitate de 75 de ...citeste mai departe despre " Un oras alimentat exclusiv cu energie solara " pe Ziare.com