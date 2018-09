Un tanar de 16 ani a visat sa curete oceanele lumii de plastic. Sapte ani mai tarziu, se pregateste sa-si vada visul cu ochii

Dupa mai bine de cinci ani de munca asidua, timp in care a atras finantari de milioane de dolari, tanarul in varsta de 23 de ani in prezent se pregateste sa-si vada - de la distanta, pentru ca, in mod ironic, sufera de rau de mare - inventia, o bariera numita System 001, lansata in Oceanul Pacific, noteaza Time.Destinatia este Marea Insula a Gunoaielor, o zona acoperita de gunoaie din plastic cu o suprafata de doua ori mai mare decat statul american Texas.Daca totul va merge conform planului, un arsenal de 60 de astfel de sisteme ar putea reduce cantitatea de plastic de aici la jumatate pana in 2025.Bariera care urmeaza sa fie lansata in curand in ocean este formata din doua componente: un "sarpe" urias in forma de "U" alcatuit din mai multe segmente tubulare, cu o lungime totala de 600 de metri, care pluteste la suprafata oceanului, si o plasa rigida scufundata, cu o latime de trei metri.Este un sistem pasiv gandit sa se miste odata cu curentii oceanici, functionand ca un fel de linie de coasta artificiala pe care ar trebui sa se acumuleze plasticul. Ulterior, acesta ar urma sa fie colectat de barci si in cele din urma reciclat.Intre timp, lumea face eforturi pentru a-si reduce dependenta de plastic. In decembrie 2017, 193 de tari au semnat o rezolutie ONU privind eliminarea poluarii cu plastic a oceanelor, iar giganti precum McDonald's incep sa renunte la obiectele de unica folosinta din plastic.Potrivit datelor ONU, opt milioane de tone de plastic ajung in ocean in fiecare an, echivalentul unui camion incarcat cu plastic pe minut.Insa aceasta este doar jumatate din ecuatie, sustine Boyan."Aceste portiuni acoperite de gunoi nu vor disparea de la sine. Chiar daca am inchide robinetul astazi, plasticul va fi acolo si peste o suta de ani", a spus tanarul.Iar plasticul are obiceiul de a se dezintegra in fragmente tot mai mici (ceea ce numim microplastic), care pot ajunge in cele din urma in lantul alimentar.Raman semne de intrebare cu privire la efectele sistemului dezvoltat de Boyan si echipa sa asupra vietii ...citeste mai departe despre " Un tanar de 16 ani a visat sa curete oceanele lumii de plastic. Sapte ani mai tarziu, se pregateste sa-si vada visul cu ochii " pe Ziare.com