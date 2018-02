Unde nu-i cap, vai de romani! Ministerul Mediului anunta o taxa de 2 lei pe ambalaje, dar habar n-are despre ce e vorba

Scumpirea ar putea fi cauzata de o masura a Ministerului Mediului care vrea sa le ceara marilor comercianti sa recupereze ambalaje de la cumparatori, in regim de garantie, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta, pus in dezbatere publica pe site-ul ministerului.Proiectul, insa, pare, din categoria "revolutiei fiscale", gandita asa de bine incat acum, dupa aplicare, crapa pe toate partile. Desi taxa ar putea afecta serios toti romanii, afacerile producatorilor, s-ar putea dovedi si discriminatorie in ce-i priveste pe marii comercianti, Ministerul Mediului nu a putut sa lamureasca nici macar despre ce ambalaje este vorba.Mai mult, atat dupa aparitia proiectului, cat si dupa consultarile de la minister, comerciantii si producatorii din industria alimentara nu au reusit sa se lamureasca exact despre ce este vorba, ce s-ar putea scumpi si cum le-ar influenta viitoarea lege vanzarile.O masura buna si foarte necesara, de recuperare a ambalajelor reutilizabile, s-ar putea transforma intr-un esec din lipsa unei viziuni coerente, a comunicarii cu partile implicate si a anticiparii corecte a efectelor.Ce prevede proiectul de ordonantaMinisterul Mediului a lansat pe 1 februarie in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta care ar urma sa modifice modul in care sunt gestionate ambalajele si deseurile de ambalaje.In textul proiectului de ordonanta care va modifica, de fapt, prevederile legilor 211/2001 si 249/2015 se arata la Art. IV, alineatul 2, ca:"Operatorii economici care introduc pe piata nationala produse ambalate inambalaje primare reutilizabile sunt obligati:a) sa aplice sistemul garantie pentru ambalajele respective la o valoare unitara de 2 lei/buc.:b) sa asigure preluarea ambalajelor reutilizabile de la utilizatori sau consumatori."Cumparatorul ar urma deci sa plateasca nu numai produsul, ci si o suma in cuantum de 2 lei pentru ambalajul reutilizabil al acestuia. Ulterior, acelasi cumparator i-ar putea returna comerciantului ambalajul si si-ar putea cere si primi cei 2 lei inapoi.Ca sa aflam cu cat i-ar scumpi romanului cumparaturile zilnice acest sistem de garantie, am solicitat in scris Ministerului Mediului, pe 4 februarie, o serie de informatii. Mai exact, am intrebat, printre altele: care sunt ambalajele primare reutiliza ...citeste mai departe despre " Unde nu-i cap, vai de romani! Ministerul Mediului anunta o taxa de 2 lei pe ambalaje, dar habar n-are despre ce e vorba " pe Ziare.com