Uniunea Europeana declara razboi deseurilor din plastic: Ce masuri vrea sa ia

Mobilizat de decizia Chinei, care a interzis importul de deseuri reciclabile, Bruxelles-ul a lansat marti o strategie menita sa schimbe mentalitatile europene si care va duce la modernizarea liniilor de productie si colectare, printr-o investitie de 350 milioane de euro in cercetare, informeaza The Guardian.Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a comentat decizia subliniind ca "o sticla de plastic e produsa in 5 secunde si folosita timp de 5 minute, dar e nevoie de 500 de ani pentru dezintegrarea ei".In vizorul UE au intrat, potrivit lui Timmermans, toate sticlele "frumos colorate" nondegradabile, indiferent la ce sunt folosite, de la paharele de cafea pana la diversele capace sau tacamuri de unica folosinta din plastic."Daca nu facem nimic in privinta asta, in 50 de ani vom avea mai mult plastic decat pesti in oceane (...) Daca si copiii ar sti ce efecte are folosirea unei singure sticle de plastic din care beau apa sau orice altceva, ar putea sa se gandeasca mai bine si sa foloseasca in schimb ambalaje din carton", a mai comentat acesta pentru cotidianul citat.Din strategia adoptata de UE fac parte si anumite taxe pentru utilizarea sticlelor de plastic, desi detalii cu privire la acest aspect nu au fost inca date publicitatii. In acelasi timp, UE va promova etichetarea produselor in asa fel incat consumatorilor sa le fie clar daca ambalajul respectiv este sau nu reciclabil, dar exista si planuri privind interzicerea adaugarii de microplastice in produsele cosmetice si de igiena personala.UE isi propune ca 55% din totalul ambalajelor de plastic sa devina reciclabile pana in 2030, iar toate statele membre sa reduca utilizarea pungilor pe persoana de la 90 pe an la 40 pana in 2026.Comisia Europeana mai doreste sa promoveze accesibilitatea la apa potabila pe strazile Europei, cu scopul de a reduce cat mai mult cererile de apa imbuteliata, si sa sprijine statele membre in vederea imbunatatirii procedurilor de sortare si colectare a plasticului reciclabil de la consumatori.In fiecare an, Europa genereaza 25 de milioane de tone de deseuri din plastic, dar mai putin de 30% din aceasta cantitate este colectata pentru reciclare.