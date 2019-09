Vara anului 2019, cea mai calduroasa din istoria inregistrarilor meteo din emisfera nordica

La nivel planetar, perioada iunie-august 2019 a fost a doua cea mai calduroasa de la inceputul masuratorilor, care au debutat in urma cu 140 de ani, fiind depasita doar de temperaturile toride din 2016, potrivit celui mai recent raport global privind clima intocmit de NOAA, potrivit DPA.Cele mai calduroase veri s-au inregistrat toate in ultimii cinci ani, a precizat NOAA, adaugand ca primele opt luni din 2019 au ocupat locul al treilea in topul celor mai calduroase perioade similare din istoria inregistrarilor meteorologice.August a fost a doua cea mai calduroasa luna din istoria inregistrarilor la nivel global, perioada in care banchiza Oceanului Arctic s-a micsorat cu 30 de procente sub medie, cea mai mica grosime dupa recordul minim din 2012, se mai precizeaza in raport.In luna august, temperatura oceanica globala a ajuns la cel mai inalt nivel inregistrat vreodata in istoria meteorologiei moderne."In Europa, Africa si regiunea Hawaii, in luna august, s-au inregistrat temperaturi care se situeaza printre primele trei cele mai calduroase luni august din istoria inregistrarilor", a precizat NOAA intr-un comunicat de presa."In Africa, s-a inregistrat cea mai calduroasa perioada iunie-august de la inceputul inregistrarilor. America de Sud si Europa au avut temperaturi pentru perioada iunie-august care se claseaza printre primele trei cele mai calduroase perioade similare din istoria inregistrarilor".NOAA a enumerat uraganul Dorian printre evenimentele climatice semnificative recente, precizand ca a fost "cel mai puternic uragan care a afectat Bahamas vreodata".Raportul NOAA a fost dat publicitatii cu o saptamana inainte de summit-ul pentru clima organizat de ONU la New York. Schimbarile climatice vor fi, de asemenea, unul dintre subiectele prioritare pe agenda liderilor globali in cadrul dezbaterilor adunarii generale a ONU.Citeste si:Cel mai inalt varf din Suedia si-a pierdut titlul. Nu, niciun alt varf nu s-a inaltat, altceva s-a intamplatNoua din zece europeni considera schimbarile climatice o problema majora. Nu si tot atatia politicieniUn rau din Elvetia a fost colorat in verde fosforescent de activisti ecologistiStudiu initiat de romani: Nivelul oceanelor creste indiferent de masurile impo ...citeste mai departe despre " Vara anului 2019, cea mai calduroasa din istoria inregistrarilor meteo din emisfera nordica " pe Ziare.com