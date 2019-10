Vesti bune: Majoritatea romanilor prefera pungile biodegradabile la raioanele de legume-fructe

Datele centralizate in cadrul cercetarii efectuata in luna septembrie de catre Departamentul de cercetare al Kaufland Romania, pe un esantion de 1.001 persoane din mediul urban, arata ca 4 din 10 romani afirma ca introducerea pungilor biodegradabile contra-cost i-ar determina sa fie mai responsabili atunci cand vine vorba despre folosirea pungilor de unica folosinta la departamentul de legume si fructe.De asemenea, majoritatea romanilor (8 din 10) obisnuiesc sa foloseasca pungi pentru cantarirea fructelor si legumelor, iar doar 20% dintre cumparatori au un comportament anti-risipa, mai exact 7% dintre romani nu folosesc deloc punga, in timp ce 14% spun ca vin cu punga reutilizabila de acasa.Kaufland Romania a lansat marti un nou program prin care a introdus in magazinele din retea pungi biodegradabile compostabile la raioanele de legume-fructe, vitrina cu servire asistata, produsele care se vand vrac si raionul de paine. In plus, toate sacosele-maieu din plastic reciclat de la casele de marcat sunt inlocuite cu o varianta reutilizabila.Conform initiatorilor noului program, pungile biodegradabile compostabile de la raionul de legume-fructe si de la raionul de produse congelate vrac vor putea achizitionate de catre clienti la 0,10 bani/bucata.Pe langa pungile biodegradabile, Kaufland Romania mai are o alternativa speciala pentru clienti, respectiv saculetii reutilizabili pentru cantarirea produselor de la raionul de legume-fructe. Saculetii vor putea fi achizitionati la pretul de 5,99 lei pentru un pachet cu doua bucati.Noile pungi sunt realizate din amidon de porumb, sunt 100% biodegradabile compostabile si contin minimum 40% materie prima obtinuta din surse regenerabile organice. Pungile respecta standardele europene EN 13432 pentru ambalajele biodegradabile care pot fi transformate in compost.Reprezentantii retailerului au anuntat, totodata, ca in parcarile a 17 magazine din Romania sunt amplasate aparate automate de reciclare pentru trei tipuri de ambalaje: PET, sticla si doze de aluminiu. Dupa implementarea acestui sistem, in primele sase luni ale anului, au fost colectate aproximativ 32 de tone de ambalaje.Estimarile retailerului german arata ca prin introducerea acestor masuri in propriile magazine, cantitatea de plastic de unica folosinta, nereciclabil, se va reduce cu 40 de tone de ambalaje/luna.Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, toate sacosele de tip maieu de la casele de marcat din magazinele Kaufland vor fi inlocuite cu varianta reutilizabila.Proiectul Kaufland Romania este parte din initiativa ReSET Plastic, strategia integrata dezvoltata la nivel international a grupului Schwarz privind plasticul.Statisticile intocmite la nivel european arata ca aproximativ 100 de miliarde de pungi din plastic sunt folosite intr-un singur an in Uniunea Europeana. In acest context, un european utilizeaza, in medie, 200 de pungi de unica folosinta intr-un singur an, iar dintre acestea 90% sunt pungi subtiri de unica folosinta.