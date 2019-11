WindEurope: Romania trebuie sa-si majoreze tinta de regenerabile pentru 2030, asa cum fac tarile vecine

"Doar sapte saptamani au mai ramas pana cand Romania si celelalte state europene trebuie sa finalizeze Planul National pentru Energie si Schimbari Climatice, pentru a-si fi definit tinta de energie regenerabila pentru anul 2020. Tintele initiale nu erau foarte ambitioase, in general, dar multe tari si-au majorat ambitiile si acum, ca aveti un nou guvern, aveti o sansa sa va cresteti aceste obiective", a precizat el.Dickens a aratat cum si-au majorat tintele tarile din jurul Romaniei."Bulgaria si-a propus initial 25%, iar Comisia Europeana a spus ca potentialul Bulgariei este de 27%, iar Bulgaria s-a conformat si a ridicat tinta la cea propusa de CE. La fel, Grecia si-a propus 31%, iar CE a zis ca este ok, doar sa va mai ganditi. A venit un nou Guvern si a marit obiectivul la 35%", a spus seful WindEurope.El a amintit ca Romania si-a asumat, in documentul trimis la Bruxelles, o tinta de 27,9% pentru anul 2030, insa Comisia Europeana a cerut cresterea ei la 34%."Speram ca noul Guvern sa urmeze exemplul vecinilor si sa ridice tinta la nivelul recomandat de CE sau aproape de el. Este o oportunitate. Va crea investitii si locuri de munca, asa ca hai sa folosim potentialul economic si sa beneficieze toti cetatenii", a continuat Dickens.