Ziua Zero: Cape Town este primul mare oras al lumii care ramane fara apa. Multe altele ar putea urma in curand

"Ziua Zero" este ziua de care se tem locuitorii urbei sud-africane cu o populatie in zona metropolitana de aproape 4 milioane de locuitori.Oamenii se gandesc ingrijorati cum vor folosi toaletele, cum vor face dus sau chiar si daca vor putea avea acces la apa potabila, incepand de la jumatatea lunii aprilie. Incepand din acel moment, resursele municipale de apa vor fi oprite, iar locuitorii se vor baza pe punctele de colectare a apei din oras.Vor fi astfel ratii de cate 25 de litri de persoana, dupa ce in prezent limita este de 50 de litri. Spre comparatie, un american consuma in medie 300 de litri de apa pe zi, relateaza USA Today.Accesul la apa va fi insa filtrat pe baza staturii sociale. Cei bogati isi vor construi puturi care sa ajunga la o adancime considerabila de unde sa extraga apa potabila, astfel ca cei care vor sta la cozi vor fi saracii. Tara are deja una dintre cele mai inalte rate ale inegalitatii.Cum s-a ajuns la aceasta situatie?Multi dau vina pe incalzirea globala pentru faptul ca orasul sud-african se confrunta cu aceasta iminenta criza. Seceta severa din tara nu s-a petrecut peste noapte, nivelul apei din rezervorul barajului Theewaterskloof scazand accentuat din cauza ploilor tot mai putine din ultimii trei ani.Locuitorii orasului sunt furiosi ca oficialitatile nu aveau pregatit un plan pentru aceasta situatie, din moment ce zona oricum se afla intr-un mediu sarac in apa. Kevin Winter, un expert de la Universitatea din Cape Town, spune ca sansele ca regiunea sa se confrunte cu o seceta prelungita de trei ani erau de una la o mie.Cu alte cuvinte, nimeni nu s-a asteptat ca acest lucru sa se intample, chiar daca expertii au indicat drept cauze incalzirea globala si cresterea uriasa a populatiei, doua lucruri ce au fost intens monitorizate in ultimii multi ani.The Guardian prezinta cateva cifre seci in sustinerea celor doua cauze: in ultimii trei ani, nu a plouat aproape deloc intre lunile ianuarie si aprilie, iar media acestor ani este cu mult sub media ultimelor patru decenii.In plus, din 1995 incoace, adica de 23 de ani, populatia orasului a crescut cu 79%, in timp ce cantitatea de apa din rezervoare a crescut cu doar 15%.Cine ar putea urma dupa Cape Town?BBC relateaza ca aproape 850 de milioane ...citeste mai departe despre " Ziua Zero: Cape Town este primul mare oras al lumii care ramane fara apa. Multe altele ar putea urma in curand " pe Ziare.com