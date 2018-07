Japonezii, interesati sa investeasca in magistrala de metrou Gara de Nord - Aeroport

Potrivit unui comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat remis AGERPRES, Stefan-Radu Oprea, ministrul de resort, a avut miercuri o intrevedere cu Yasukazu Irino, vice-presedinte executiv al Japan External Trade Organization - JETRO, in cadrul careia s-au stabilit detalii despre organizarea unei misiuni economice japoneze la Bucuresti.Cei doi oficiali au subliniat contextul favorabil al relatiilor bilaterale, marcat de succesul misiunii economice romanesti din Japonia, din luna mai, si de apropierea momentului in care va intra in vigoare Acordul de Parteneriat Economic Japonia - Uniunea Europeana.Ministrul Oprea a prezentat noua forma a ajutorului de stat pentru marile investitii in economia romaneasca si a subliniat disponibilitatea statului roman pentru atragerea investitorilor in proiecte de tip PPP (parteneriat public-privat)."Le vom prezenta partenerilor japonezi proiecte concrete, astfel incat, in noiembrie, sa avem discutii aplicate business to business", a declarat Stefan-Radu Oprea.Yasukazu Irino a transmis ca aproximativ 20 de companii importante din Japonia vor fi prezente la misiunea economica din noiembrie, iar principalele zone de interes sunt tehnologia informatiei, proiecte de tip smart-city, colaborarea cu antreprenorii din industria digitala si magistrala M6 a metroului din Bucuresti. De asemenea, Yasukazu Irino a prezentat actiunile JETRO Romania, care organizeaza delegatii ale companiilor japoneze in toate zonele tarii, pentru a identifica oportunitati de investitii.Japan External Trade Organization este o organizatie guvernamentala japoneza, care are ca obiect de activitate promovarea comertului si investitiilor reciproce dintre Japonia si restul lumii.In 2017, schimburile comerciale bilaterale au totalizat 650,4 milioane de dolari, Romania inregistrand un deficit in relatia cu Japonia, de circa 125,02 milioane de dolari. Exporturile romanesti au fost de 262,69 milioane de dolari, in crestere cu 9,8% fata de anul precedent, iar importurile, de 387,71 milioane de dolari, in plus cu 5,13% fata de 2016.Potrivit datelor furnizate de ministerul pentru Mediul de Afaceri, principalele produse romanesti exportate in Japonia sunt: lemn si semifabricate din lemn, imbracaminte si accesorii, masini si echipamente electrice, produse chimice, produse metalurgice, incaltaminte, sticla, ceramica, vinuri, miere, produse cosmetice, in timp ce produsele japoneze importate in Romania sunt: mijloace de transport, echipament electric, masini si utilaje, produse din metal, produse chimice, instrumente si aparate optice si fotografice.Exporturile anuale dinspre UE spre Japonia se ridica la 86 de miliarde de euro, cu implicarea a 74.000 de companii si 600.000 de locuri de munca. Aplicarea acordului comercial cu Japonia ar putea duce la cresteri ale exporturilor de 180% pentru alimente procesate, de 22% pentru produse chimice si de 16% pentru echipamente electrice, releva datele institutiilor europene.