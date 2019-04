Metro discuta vanzarea hypermarketurilor Real catre rivalul Markant, sustine presa germana

Conform Handelsblatt, grupul Markant ar urma sa plateasca 99 milioane euro pentru preluarea lantului de hypermarketuri Real, insa inainte de preluare, Metro ar urma sa injecteze 300 milioane euro in Real, ceea ce inseamna ca, practic, Metro va plati Markant 201 milioane euro pentru ca acesta din urma sa preia hypermarketurile Real. In paralel, Metro poarta discutii cu doi investitori interesati sa preia proprietatile imobiliare aflate in portofoliul Real, sustine Handelsblatt.Separat, cotidianul Boersen-Zeitung a informat ca un consortiu compus din investitorii ECE, Morgan Stanley si Redos s-a retras din cursa pentru proprietatile imobiliare aflate in portofoliul Real, dar ca investitorul imobiliar X+Bricks este in continuare interesat de aceste active.Luna trecuta, directorul general al Metro, Olaf Koch, a dezvaluit ca Metro poarta discutii cu cinci firme interesate de lantul de hypermarketuri Real, care realizeaza vanzari anuale de peste sapte miliarde euro gratie celor 279 de magazine.La inceputul acestui an, acelasi Olaf Koch declara ca se asteapta sa primeasca un pret bun pentru lantul de hypermarketuri Real, avand in vedere portofoliul sau imobiliar si afacerile sale in domeniul e-commerce. Cu toate acestea, o serie de bancheri sunt de parere ca Metro ar putea fi nevoit sa plateasca un cumparator pentru a scapa de hypermarketurile Real, care inregistreaza pierderi. In opinia bancherilor, proprietatile imobiliare din portofoliul Real ar putea fi evaluate la aproximativ 900 milioane de euro, ceea ce ar contracara valoarea negativa a companiei care opereaza hypermarketurile Real.Metro Group este una dintre cele mai mari si mai extinse companii de retail din lume, cu 2.000 de unitati in 29 de tari si peste 220.000 de angajati. Divizia Metro Cash & Carry s-a lansat oficial in Romania in luna octombrie 1996, cand a deschis primul magazin din Bucuresti. Astazi, reteaua numara 32 de magazine in 24 de orase.