Metro se angajeaza sa nu mai foloseasca oua de la gaini tinute in custi

Cum stii daca ouale pe care le cumperi sunt de la gaini tinute in custi? Au trecuta pe cutie cifra 3!

Magazinele din Europa de Vest si Sud vor indeplini acest obiectiv pana in 2022, cele din Europa de Est, inclusiv Rusia si Ucraina, urmand sa devina cage-free pana in anul 2025.Tranzitia catreva avea loc si in celelalte piete in care Metro opereaza, inclusiv cele din China - pana in 2027, ceea ce face ca acest angajament sa fie unul global, evidentiind o trecere majora catre sisteme fara custi.Decizia anuntata de Metro e cu atat mai importanta cu cat nenumarate companii din intreaga lume devin cage-free, si a fost aplaudata de foarte multe organizatii pentru bunastarea animalelor, inclusiv Asociatia F.R.E.E. din Romania, care desfasoara campanii cage-free, in calitate de membru al Aliantei Open Wing - o coalitie de ONG-uri menita sa elibereze gainile din custi.Metro este acum inclus pe lista lunga de companii majore care au publicat deja angajamentele de a folosi numai oua din surse 100% cage-free, precum Nestle, Selgros, Hilton, Unilever si Carrefour., acest lucru inseamna ca, ceea ce va influenta vietile a milioane de gaini.In prezent, aproape toti retailerii majori din tara au publicat un angajament cage-free, iar reprezentantii F.R.E.E. lucreaza spre a-i convinge si pe cei ramasi sa se alature noului standard industrial.. declara: "".Metro este o companie globala en gros care se concentreaza pe grupuri de ospitalitate si comercianti, cu vanzari raportate de 27,1 miliarde de euro.Angajamentul Metro poate fi citit integral aici Asociatia Freedom and Respect for Every Earthling (F.R.E.E.) are ca scop promovarea drepturilor animalelor si protectiei mediului in Romania, cat si a unei alimentatii sanatoase, care respecta animalele si natura.Organizatia a fost infiintata in anul 2017 si organizeaza frecvent evenimente de informare a publicului la nivel national, cu precadere in Iasi, Targu-Jiu si Bucuresti.Mai multe informatii sunt disponibile pe website-ul organizatiei www.freeanimals.ro