Metro se grabeste sa vanda hypermarketurile Real in urmatoarele doua luni

Koch a dezvaluit ca Metro poarta discutii cu cinci firme interesate de lantul de hypermarketuri Real, care realizeaza vanzari anuale de peste sapte miliarde euro gratie celor 279 de magazine."Discutam numai cu potentiali cumparatori care vor sa preia intreaga afacere", a spus Olaf Koch.La inceputul acestui an, acelasi Olaf Koch declara ca se asteapta sa primeasca un pret bun pentru lantul de hypermarketuri Real, avand in vedere portofoliul sau imobiliar si afacerile sale in domeniul e-commerce. Cu toate acestea, o serie de bancheri sunt de parere ca Metro ar putea fi nevoit sa plateasca un cumparator pentru a scapa de hypermarketurile Real, care inregistreaza pierderi.O serie de rivali germani, precum Kaufland, ar putea fi interesati de anumite magazine, in timp ce o serie de fonduri de private equity, precum Cerberus sau Lone Star, se afla printre posibilii cumparatori ai unor proprietati imobiliare aflate in portofoliul Real, au apreciat surse din mediul bancar."Nu putem exclude posibilitatea ca ofertanti sa se uneasca pentru a forma consortii", a precizat directorul general al Metro.Autoritatea de reglementare in domeniul concurentei din Germania ar privi cu ingrijorare o eventuala preluare a lantului de hypermarketuri Real de catre un alt mare grup de hypermarketuri, deoarece o astfel de tranzactie ar afecta competitia.Metro Group este una dintre cele mai mari si mai extinse companii de retail din lume, cu 2.000 de unitati in 29 de tari si peste 220.000 de angajati.Divizia Metro Cash & Carry s-a lansat oficial in Romania in luna octombrie 1996, cand a deschis primul magazin din Bucuresti. Astazi, reteaua numara 32 de magazine in 24 de orase.