Metro vinde lantul de hipermarketuri Real

Metro, un conglomerat cu 2.000 de magazine in 29 de tari, a demarat de mai multi ani un vast proces de restructurare, care a inclus printre altele vanzarea magazinelor Kaufhof, pentru a se concentra pe activitatile cash-and-carry, si distributia de produse electronice de larg consum.Strategia implementata de Olaf Koch, directorul general al Metro din 2012, nu a reusit sa majoreze pretul actiunilor companiei, care sunt in scadere din aprilie, in urma reducerii estimarii de profit din cauza performantei slabe a operatiunilor din Rusia.Si in trecut Metro a incercat sa vanda Real dar nu a reusit sa gaseasca un cumparator pentru aceasta divizie, care inregistreaza pierderi.Piata germana este dominata de lanturile de magazine Aldi si Lidl, dupa ce gigantul american Walmart s-a retras din aceasta tara in 2006. Walmart a inregistrat o pierdere de un miliard de dolari cand si-a vandut magazinele catre Metro, care le-a rebrenduit sub numele Real.Unii analisti au speculat ca Amazon ar putea fi interesat de retelele de retail din Germania - a doua mare piata a sa dupa SUA. Anul trecut, Amazon a achizitionat magazinele Whole Foods, care vand alimente organice, pentru 13,7 miliarde de dolari.Real, care are 282 de magazine si 34.000 de angajati, a incercat in ultimii ani sa-si extinda operatiunile online, comenzile reprezentand 2% din vanzari.Luna trecuta, Metro a anuntat ca masurile de stabilizare a afacerii din Rusia incep sa dea roade, dupa ce a inregistrat un declin al castigurilor in trimestrul doi din 2018.Metro a efectuat o revizuire generala a activitatii din Rusia si a anuntat discounturi pentru a atrage mai multi traderi independenti si proprietari de restaurante.Retailerul german a informat ca declinul vanzarilor a incetinit semnificativ pe piata rusa, unde Metro opereaza aproximativ 90 din cele 760 de magazine Cash & Carry.Totusi, la subsidiara din Rusia profitul inainte de taxe si dobanzi (EBIT) a scazut la 58 de milioane de euro in trimestrul doi din 2018, de la 71 de milioane de euro in perioada similara din 2017.La nivelul grupului, profitul inainte de taxe si dobanzi (EBIT) a scazut la 133 de milioane de euro in trimestrul doi din 2018, de la 215 de milioane de euro in perioada similara din 2017, dar in linie cu estimarile analistilor.Vanzarile trimestriale ale lantului de hipermarketuri Real au scazut cu 7,2%, in timp ce pierderile operationale s-au extins la 44 de milioane de euro, in contextul in care sindicatul Verdi se opune noului contract de munca prin care retailerul vrea sa-si scada costurile cu personalul.Profitul net a scazut la 57 de milioane de euro in trimestrul doi din 2018, de la 75 de milioane de euro in perioada similara din 2017, in timp ce vanzarile au inregistrat un declin de 3,7%, la noua miliarde de euro.In august, Olaf Koch a dat asigurari ca Metro nu intentioneaza sa vanda lantul sau de supermarketuri Real din Germania."Suntem acum intr-un moment in care putem spune: compania si-a organizat cu succes viitorul", a declarat Koch, pentru revista WirtschaftsWoche (WiWo) cand a fost intrebat pentru cat timp va pastra Metro reteaua Real."Acum ne ocupam de dezvoltarea cu succes a Real, de proprietatile noastre imobiliare, de sporirea potentialei valori a noului model de afaceri, pe fondul cresterii rapide a pietei online", a adaugat seful Metro.Dezvoltarea unui concept "hala de piata" la un magazin Real din Krefeld - Germania - a majorat cu 30% numarul de clienti. Aproximativ 30 dintre cele 280 de magazine Real pot fi pe termen mediu transformate in "hale de piata", in timp ce in alte unitati ar putea fi incorporate diverse aspecte ale acestui concept, a explicat Koch.In anul fiscal incheiat la 30 septembrie 2017, Real a raportat un declin al vanzarilor de 3,1% si o scadere de 24% a profitului operational.Anul trecut, Metro AG a finalizat procesul sau de divizare in doua societati, in conditiile in care activitatile sale din domeniul hipermarketurilor au inceput sa fie cotate independent pe bursele de la Frankfurt si Luxemburg.Actionarii Metro au votat in favoarea divizarii grupului in doua entitati, una care va cuprinde operatiunile angro Metro Cash & Carry, care vor pastra denumirea Metro, in timp ce activitatile de distributie de produse electronice de larg consum, regrupate sub marca Metro-Saturn, vor fi rebotezate Ceconomy.Metro Group este una dintre cele mai mari si mai extinse companii de retail din lume, cu 2.000 de unitati in 29 de tari si peste 220.000 de angajati. Divizia Metro Cash & Carry s-a lansat oficial in Romania in luna octombrie 1996, cand a deschis primul magazin din Bucuresti. Astazi, reteaua numara 32 de magazine in 24 de orase.