Metro vinde lantul de hypermarketuri Real pentru un miliard de euro

In decembrie, Metro anuntase ca a intrat in negocieri exclusive cu un consortiu alcatuit din investitorul imobiliar X+Bricks si SCP Group, care si-a exprimat interesul pentru achizitionarea retelei de magazine ce se confrunta cu probleme financiare.In urma tranzactiei, Metro se asteapta la un flux net de numerar de aproximativ 300 milioane de euro.Conform unei scrisori consultate de Reuters si adresate angajatilor de catre directorul general al Metro, Olaf Koch, retailerul german se asteapta ca viitorii proprietari sa inchida mai putin de 30 din magazinele Real. Compania are 34.000 de angajati si aproximativ 270 de magazine.Odata un conglomerat extins, Metro Group a trecut printr-un proces de restructurare in ultimii ani pentru a se concentra pe activitatile cash-and-carry, vanzand magazinele Kaufhof si separandu-se de divizia de produse electronice de larg consum Ceconomy AG.In decembrie, Metro anuntase ca se asteapta la un venit net de 1,5 miliarde de euro (1,65 miliarde de dolari) in urma vanzarii unei participatii majoritare detinute la operatiunile sale din China si la divizia RealIn anul fiscal 2018/2019, profitul Metro inainte de taxe si dobanzi, depreciere si amortizare (EBITDA), excluzand contributiile din tranzactiile imobiliare, a scazut cu 4,2%, la 1,173 miliarde de euro.Metro opereaza in 26 de tari, avand 771 de magazine si 150.000 de angajati.Divizia Metro Cash & Carry s-a lansat oficial in Romania in luna octombrie 1996, cand a deschis primul magazin din Bucuresti. Astazi, reteaua numara 32 de magazine in 24 de orase.