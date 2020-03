Vanzarile Metro au crescut in urma crizei provocate de coronavirus

"Veniturile noastre din Germania si din strainatate sunt peste nivelul de la inceputul acestui an. Acesta s-ar putea aranja in functie de cum progreseaza criza", a explicat seful retailerului german. El a adaugat ca exista o panica in privinta cumpararii de paste, marfuri uscate, mancaruri gata preparate si conserve, dar pana acum nu exista probleme in asigurarea furnizarii.Increderea investitorilor si consumatorilor germani s-a prabusit in martie, din cauza efectelor negative ale pandemiei de coronavirus, (COVID-19), dupa ce analistii au avertizat ca cea mai mare economie europeana ar putea sa se contracteze cu 0,1% anul acesta. Ar fi prima scadere a economiei germane de la criza financiara din 2009 si ar urma sa duca la reducerea veniturilor din taxe, in timp ce se inregistreaza o majorare semnificativa a cheltuielilor statului pentru sprijinirea companiilor si gospodariilor afectate de epidemie.Lupta impotriva noului coronavirus este "cea mai mare provocare" pe care a cunoscut-o Germania dupa al Doilea Razboi Mondial, a declarat miercuri Angela Merkel intr-un mesaj televizat catre natiune, o premiera pentru sefa Executivului german aflata la al patrulea mandat, gest la care ea nu a recurs nici macar in timpul crizei financiare din 2008-2009.De asemenea, Merkel a criticat cumparaturile masive observate in supermarketuri. "Stocarea are un sens (...) Dar cu moderatie. Acumularea (de produse) ca si cand in curand nu s-ar mai gasi nimic este inutila si denota lipsa de solidaritate", a punctat Merkel la finalul mesajului sau.In Germania, erau confirmate miercuri 11.973 de cazuri de COVID-19 si 28 de decese, fiind a treia tara europeana, dupa Italia si Spania, in ordinea numarului de infectari cu coronavirus.Metro opereaza in 26 de tari, avand 771 de magazine si 150.000 de angajati.Divizia Metro Cash & Carry s-a lansat oficial in Romania in luna octombrie 1996, cand a deschis primul magazin din Bucuresti. Astazi, reteaua numara 32 de magazine in 24 de orase.