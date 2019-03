Metrorex promite ca face primii pasi pentru montarea panourilor de siguranta

"Pentru inceput, va fi demarata o licitatie pentru studiul de prefezabilitate si fezabilitate, urmand ca mai apoi, dupa definitivarea si avizarea/aprobarea documentatiilor tehnico-economice, sa se demareze procedura de achizitie a lucrarilor de executie a noului sistem de siguranta", sustine compania, intr-un comunicat remis Business24.Dupa finalizarea celor doua studii, se vor sti cu exactitate atat costurile aferente proiectului, cat si termenul de implementare a acestuia."Circulatia trenurilor de metrou cu calatori se desfasoara in conditii de siguranta. Societatea respecta reglementarile si normele in vigoare. Atat Metrorex, cat si institutiile cu atributii in controlul activitatilor privind siguranta circulatiei, verifica in permanenta respectarea procedurilor, iar eventualele accidente/incidente produse in circulatia trenurilor cu calatori sunt investigate de Agentia de Investigare Feroviara Romana - AGIFER. In urma acestor investigatii rezulta, dupa caz, recomandari de siguranta care sunt puse in aplicare de catre Metrorex", scrie in document."Facem precizarea ca aceste rapoarte de investigare sunt facute publice, dupa finalizare, conform prevederilor legislatiei in vigoare.Pana la acest moment, Metrorex nu a primit niciun astfel de raport", spun oficialii companiei.Reactia vine dupa ce 15.000 de calatori s-au sesizat cu privire la pericolele din statiile de metrou si au initiat o petitie prin care solicita instalarea panourilor de siguranta in statiile de metrou, pentru securizarea peroanelor.