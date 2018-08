Contractele pentru metroul din Drumul Taberei au fost luate la control

Metrorex trebuie sa plateasca asocierii Astaldi S.p.a. - FCC Construccion SA, Delta ACM 93 SRL, AB Construct SRL pentru revendicari solicitate in perioada 2011-2015.Potrivit comunicatului, Metrorex face acum toate demersurile pentru achitarea datoriei de 188 de milioane de lei (aproximativ 40 milioane de euro) stabilite printr-o hotarare a instantei in anul 2017, ramasa definitiva si irevocabila in mai 2018, fara a afecta activitatea societatii."In prezent, Corpul de Control al prim-ministrului verifica modul in care au fost derulate contractele aferente obiectivului de investitii magistrala 5 Drumul Taberei - Eroilor. Corpul de Control al ministrului Transporturilor analizeaza circumstantele care au pus in sarcina Metrorex despagubirea de 188 milioane de lei", mai spun oficialii regiei.Totodata, in comunicat se mai arata ca Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) a solicitat Consiliului de Administratie si conducerii executive a Metrorex organizarea unei licitatii pentru inchirierea spatiilor comerciale din statiile de metrou, conform procedurilor legale la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat contractul cu Sindomet Servcom SRL.In acest sens, Metrorex a notificat Sindomet Servcom SRL ca acest contract va inceta de drept in septembrie 2018. In continuare, Metrorex va respecta procedurile legale pentru inchirierea spatiilor comerciale din statiile de metrou."Veniturile si cheltuielile obtinute din activitatea contractului s-au repartizat din 2003 pana in 2017, in cote de 25% pentru Metrorex si 75% pentru Sindomet iar incepand cu 26.09.2017, procentele de repartizare sunt 36% pentru Metrorex si 64% pentru Sindomet Servcom SRL. Mentionam ca veniturile realizate de catre Metrorex SA in anul 2017 in baza acestui contract sunt in valoare de 783.469 lei, pentru o suprafata inchiriata de 5.900 mp", au mai spus reprezentantii Metrorex.Sindicalistii de la Unitatea Sindicat Liber Metrou picheteaza, incepand de luni, intre orele 12:00-14:00, Ministerul Transporturilor. In prima zi a actiunii de protest, Ion Radoi a declarat ca siguranta calatorilor cu metroul este in pericol, intrucat Metrorex are un deficit de 700 de oameni, iar sindicatul ia in calcul o noua greva generala daca problemele nu se rezolva.Conform USLM, pe lista problemelor care trebuie rezolvate se afla lipsa acuta de personal (Memorandum), BVC insuficient (-95 de milioane de lei), noua organigrama a societatii, situatia contractului Alstom, situatia contractului Astaldi, situatia Clubului Sportiv muncitoresc Metrorex si situatia contractelor de asociere in participatiune dintre Metrorex si Sindomet, sindicatul care ii reprezinta pe comerciantii de la metrou.Protestele sindicalistilor de la Metrorex, alaturi de cei ai reprezentantilor comerciantilor de la metrou, vor continua si joi, 23 august, la sediul Ministerului Transporturilor, respectiv pe 28 si 29 august, in fata Guvernului.