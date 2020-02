Cum incearca Metrorex sa-i convinga pe bucuresteni sa parcheze la Straulesti

In cadrul acestui program-pilot, detinatorii de abonamente Metrorex primesc parcare gratuita in Terminalul Multimodal Straulesti pentru un interval zilnic de pana la 13 ore, intre orele 06:00-21:00.In cazul depasirii intervalului orar sau a duratei maxime de 13 ore a stationarii gratuite, soferii vor achita integral pretul de parcare corespunzator stationarii, mentioneaza Metrorex.Pentru restul utilizatorilor parcarii, tariful va ramane in continuare la 0,5 lei/ora.Scopul derularii proiectului-pilot este de a identifica modalitati concrete de crestere a gradului de utilizare a parcarii Park&Ride de la Terminalul Multimodal Straulesti, prin introducerea unor noi variante de tarifare, mentioneaza Metrorex.De asemenea, pentru o analiza exacta a oportunitatii proiectului, Metrorex va realiza un sondaj de opinie in legatura cu beneficiile si gradul de satisfactie al calatorilor cu metroul privind modalitatea de exploatare a parcarii de tip Park&Ride.Terminalul Multimodal Straulesti ofera calatorilor acces la transportul cu metroul, la transportul local public de suprafata (STB), parcare de tip Park&Ride si sali de asteptare. Terminalul Multimodal Straulesti are acces direct in statia de metrou Straulesti si este prevazut cu scara rulanta, lift si trotuar mobil.