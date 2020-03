De acum se poate plati contactless accesul in toate statiile de metrou

Astfel,, din care 43 cu acces modernizat si 10 statii cu acces prin turnichete,, se arata in comunicatul Metrorex."Sistemul ultra-modern, dezvoltat de BCR, in parteneriat cu S&T Romania, este realizat la nivelul fiecarei porti de acces, utilizand tehnologii de integrare ce permit ca acceptarea la plata si deblocarea portilor sa fie extrem de rapida", scrie in document.Modul de utilizare este foarte simplu: calatorii trebuie sa apropie de semnul contactless existent la nivelul portii de acces orice card bancar contactless sau dispozitiv electronic (card fizic, telefon, ceas inteligent cu functionalitate de plata) Mastercard sau VISA, indiferent de banca emitenta, dupa care vor primi instiintarea de "Acces liber".Costul unei calatorii ramane acelasi, 2,5 lei, si nu exista comisioane bancare. In cazul in care un calator doreste sa achite mai multe intrari cu acelasi card sau dispozitiv, trebuie sa apese, incepand cu a doua tranzactie consecutiva, tasta "+" de pe ecranul turnichetului si apoi sa apropie cardul de semnul contactless."Prin extinderea noului sistem de plata contactless, reusim sa punem Bucurestiul pe harta putinelor orase din Europa care ofera astfel facilitati moderne de acces la metrou. Eforturile noastre nu se opresc aici. Strategia de modernizare a conditiilor de exploatare a metroului va continua sa ofere experiente placute calatorilor", a declarat Mariana Miclaus, Director General Metrorex."Suntem bucurosi ca am reusit sa finalizam acest proiect in mai putin de un an de implementare, care a inclus si o faza de testare in regim-pilot. In doar patru luni, am constatat ca exista un urias apetit din partea calatorilor la metrou pentru acest sistem de plata, asa cum estimam de altfel. Am reusit sa atingem un volum mediu de 2.000 de tranzactii pe zi cu doar 9 statii disponibile in sistem de plata contactless, prin urmare ne asteptam la cresteri subtantiale odata cu extinderea acestuia"", a declarat Ciprian Nicolae, Manager de Proiect BCR."Gradul de civilizatie al unui oras nu se masoara in numarul de masini scumpe de pe strazi, ci in numarul persoanelor care prefera sa circule cu transportul in comun. Asadar, este realmente o bucurie sa putem contribui la dezvoltarea, iar acum, la extinderea sistemului de plata in 43 de statii, care nu numai ca va simplifica vietile cetatenilor din Bucuresti si a vizitatorilor sai, dar ne va aduce cu un pas mai aproape de asteptarile noastre de la un oras inteligent. Ceea ce, in viitor, se va traduce in cresterea calitatii vietii si in reducerea nivelului de poluare.", a declarat Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard Romania si Croatia."Platile contactless fac viata consumatorilor mai usoara si calatoriile mai confortabile, prin urmare suntem incantati sa contribuim la introducerea platilor contactless la metroul din Bucuresti. Sa stai la coada pentru un bilet tine de trecut - acum doar apropii cardul contactless sau telefonul mobil de poarta de acces si iti incepi calatoria. De altfel, usurinta si rapiditatea platilor contactless sunt mult apreciate de detinatorii de carduri Visa din Romania, care prefera sa plateasca contactless in 9 din 10 cazuri. Introducerea platilor contactless la metrou pozitioneaza Bucurestiul intr-un grup fruntas de orase europene care au adoptat aceasta tehnologie. Suntem nerabdatori sa continuam colaborarea stransa cu partenerii nostri din Bucuresti pentru a aduce imbunatatiri suplimentare sistemului de transport", a declarat Catalin Cretu, General Manager pentru Romania, Croatia, Slovenia si Malta in cadrul Visa.Solutia propusa si implementata de BCR a fost construita avand la baza arhitectura de functionare reglementata de Mastercard si VISA in zona de transport, astfel incat orice card emis oriunde in lume sub insemnele celor doua marci sa poata fi utilizat pentru plata calatoriilor.BCR este prezenta in alte 12 orase cu solutia de plata contactless direct in mijloacele de transport cu orice card Mastercard sau VISA emis oriunde in lume. Este vorba de: Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Sibiu, Oradea, Pitesti, Ploiesti, Buzau, Baia Mare, Ramnicu-Valcea, Resita, Sighisoara. Solutia implementata in toate aceste orase a fost adaptata in functie de cerintele companiilor de transport, astfel incat sa poata acoperi atat calatoriile standard fara limita de distanta sau durata, dar si preferinte avand la baza durata sau zonele de calatorie cu aplicabilitate de pret diferentiat. In acest moment, BCR proceseaza peste 1 milion de calatorii lunare la nivelul companiilor de transport din intreaga tara.