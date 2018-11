Directorul Metrorex sustine ca 100% vom avea metrou in Drumul Taberei in 2019

"Lucrarile nu sunt oprite. Si noi am sesizat ca a scazut ritmul lucrarilor, insa Asocierea nu are niciun motiv pentru a nu executa lucrarile. Metrorex nu are nicio obligatie restanta la plata pe facturile aferente acestor lucrari, cu exceptia acelor despagubiri care au fost stabilite de instanta de judecata, dar care nu constituie un motiv de intarziere", a spus acesta, prezent la deschiderea terminalului intermodal Straulesti.Intrebat daca in 2019 va fi metrou in Drumul Taberei, el a raspuns: "100% vom avea, pentru ca nu doar Astaldi este in acea asociere, este un grup de patru firme care sunt in asociere"."Lucrarile au un grad foarte de avansat de finalizare si discutam cu ei in fiecare saptamana si avem promisiuni ca isi vor indeplini obligatiile contractuale si este preocuparea noastra principala", a adaugat el.In plus, 15 noiembrie este termenul pentru pronuntarea instantei pe recurs."Pe 15 (noiembrie - n. r.) se va pronunta instanta pe recurs. Speram sa se finalizeze si, in aceste conditii, putem semna contractul pana la sfarsitul lunii, apoi curg cele noua luni cat avem pentru implementarea automatizarii. Firma care a facut contestatia a mai introdus inca una pe procedura de adjudecare, care a fost suspendata de instanta. Daca ramane decizie definitiva, drept urmare descalificarea este considerata corecta de catre instanta, cealalta ramane fara obiect. Sfarsitul lui august este termenul de finalizare a sistemului de automatizare, daca instanta se pronunta pe 15 si ramane sentinta de la fond. Sa nu va asteptati ca de la 1 septembrie incepem sa dam drumul la circulatie, pentru ca urmeaza probele: receptie la terminarea lucrarilor, probe de punere in functiune...Probele tehnologice le putem face si fara sistemul de siguranta, nu e nevoie de acesta", a precizat Sodolescu.Potrivit acestuia, exista o licitatie in curs pentru 13 trenuri de metrou si urmeaza si altele."Strategia noastra prevede ca pana in 2030 sa mai achizitionam inca 30 de rame de metrou", a subliniat seful Metrorex.Intrebat despre cum vede rezolvarea aglomeratiei de la metrou la anumite ore pe unele magistrale, Dumitru Sodolescu a afirmat: "Am demarat formalitatile pentru studiul de fezabilitate pentru extinderea atat inspre Pipera, cat si spre Berceni, ceea ce va conduce la micsorarea timpului intre doua garnituri de metrou. S-ar putea sa scada la 90 de secunde - 1 minut si jumatate, cat este minimul la care putem circula. Acum este in jur de 3 minute".In alta ordine de idei, seful companiei de transport a asigurat ca Metrorex nu va mari anul viitor preturile la bilete si abonamente."Nu e in intentia noastra sa marim preturile la bilete si abonamente", a sustinut acesta.