Lucrarile la metroul din Drumul Taberei sunt aproape gata. Cand vom putea circula pe noul tronson?

"Stadiul global de realizare a Magistralei 5 este de 87%. Ca sa detaliem putin, partea de infrastructura va fi finalizata pana la sfarsitul acestui an, mai putin legatura intre statia Drumul Taberei si linia de tramvai 41, care se va finaliza in primul trimestru al anului viitor, deoarece este vorba despre 14 devieri de utilitati. Motivul pentru care se intarzie este ca nu vrem sa afectam alimentarea cu agent termic a locuitorilor zonei in aceasta iarna. Legatura intre statia Eroilor 1 si Eroilor 2 se va finaliza de asemenea in primul trimestru al anului viitor", a spus oficialul Metrorex.Potrivit acestuia, finisajele vor fi gata pana la sfarsitul acestui an."Problema care intarzie darea in exploatare a Magistralei 5 este legata de sistemul de automatizare si siguranta a circulatiei. Unul dintre ofertanti a contestat licitatia in instanta, i s-a respins contestatia si la finele acestei luni avem termen pentru recurs. Speram sa se finalizeze si, la acel moment, vom semna contractul cu castigatorul licitatiei si vom demara lucrarile de proiectare si executie a sistemului de automatizare, care are termen noua luni", a aratat Sodolescu.El a precizat ca va discuta posibilitatea reducerii acestui termen de noua luni."Daca in noiembrie semnam contractul, de atunci curg cele noua luni si putem foarte simplu sa calculam ca, cu posibilitatea de a fi data mai devreme, daca va putea fi redus termenul de executie a lucrarii de automatizare", a continuat seful Metrorex.Primul tronson al Magistralei 5 de metrou va avea o lungime de 6,871 kilometri, un depou si zece statii: Eroilor, Academia Militara, Orizont, Favorit, Tudor Vladimirescu (Drumul Taberei 34), Parc Drumul Taberei, Romancierilor, Valea Ialomitei, Brancusi si Raul Doamnei.Valoarea lucrarilor pe sectiunea Raul Doamnei - Eroilor (PS Opera) este estimata la circa 3,12 miliarde de lei cu TVA. Constructorul tronsonului Eroilor-Drumul Taberei este consortiul format din Astaldi (Italia), FCC (Spania), Delta ACM si AB Construct (Romania).Proiectul Magistralei 5 este finantat din fonduri nerambursabile in cadrul programului Operational Sectorial - Transport 2007 - 2013 si Programul Operational Infrastructura Mare 2014 - 2020. Magistrala 5 are trei sectiuni: Eroilor - Drumul Taberei, Eroilor - Iancului, respectiv Iancului - Pantelimon.