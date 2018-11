"Din respect pentru cel mai important moment de unitate din istoria poporului roman, anul acesta, Metrorex a pus in vanzare 10 milioane de cartele speciale cu simboluri ale Centenarului si a pus la dispozitia calatorilor pe Magistralele 1, 2 si 3 doua trenuri de metrou decorate cu insemnele Romaniei si ale Centenarului", se precizeaza in comunicat.Pe de alta parte, Metrorex precizeaza ca, in perioada 30 noiembrie - 2 decembrie, trenurile vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale.In acest context, pentru a veni in intampinarea celor care vor sa asiste la ceremoniile organizate cu ocazia Centenarului, sa viziteze targurile sau evenimentele specifice, compania anunta introducerea de trenuri suplimentare pentru preluarea calatorilor in caz de flux marit si asigurarea unui confort optim, prin micsorarea intervalului de urmarire a trenurilor.