Metrorex reduce la jumatate tariful parcarii de la Straulesti

"Decizia a fost luata de catre conducerea executiva si cea administrativa a societatii, dupa ce s-a constatat gradul scazut de ocupare a parcarii, de la darea in exploatare si pana in prezent", se arata intr-un comunicat al Metrorex, semnat de directorul general, ing. Dumitru SODOLESCU.Park and Ride-ul de la Straulesti reprezinta o solutie unica in Bucuresti, care ofera siguranta si confort posesorilor de autoturisme. Pretul extrem de avantajos fata de pretul pietei poate fi un motiv in plus pentru posesorii de autoturisme de a-si lasa masinile intr-o parcare noua, moderna, cu multiple functiuni pentru cei care calatoresc dinspre periferie spre centrul orasului.Sistemul park&ride are ca scop reducerea congestiei traficului urban si furnizarea mai multor modalitati de transport pentru publicul calator, respectiv: metroul, transportul urban de suprafata, transportul preorasenesc si asigurarea conditiilor de parcare pentru transportul cu autoturismul personal.Terminalul multimodal are un regim de inaltime P+3 etaje si are in alcatuirea sa un parcaj pentru 660 de autovehicule, sala de asteptare pentru calatorii transportului public orasenesc si interurban, terminalul fiind dotat cu lifturi de acces in parcajul suprateran precum si cu acces direct catre statia de metrou Straulesti, prin intermediul unei galerii subterane dotate cu trotuare mobile si luminatoare ce ofera lumina naturala.