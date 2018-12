Seful Metrorex: Lucrarile la Magistrala 5 vor fi gata in primul trimestru al anului viitor

"Sistemul de automatizare este cel care conditioneaza darea in exploatare a Magistralei 5. Pe de alta parte, nu trebuie sa ne ascundem, lucrarile se desfasoara intr-un ritm mai lent decat cel care ar trebui din cauza problemelor financiare pe care Astaldi le are, la nivel de grup. Cu toate acestea, in primul trimestru al anului viitor lucrarile vor fi complet finalizate. Vor ramane cel putin doua lucrari nefinalizate pana la sfarsitul anului, respectiv legatura intre Eroilor 1 si Eroilor 2, si legatura de la statia Drumul Taberei cu tramvaiul 41. Tot in primul trimestru al anului viitor va fi finalizata si la suprafata, toata zona. Poate finisajele sa mai intarzie o luna, dar nu mai mult de atat", a subliniat Sodolescu.Intrebat cand va circula efectiv primul tren pe Magistrala 5 de metrou, seful Metrorex a mentionat ca in maximum 10 luni de la data cand instanta va da o sentinta definitiva in procesul ce exista pe rol cu societatea."Eu va spun ca in noua luni de zile de la data cand instanta de judecata va da sentinta definitiva vom semna contractul, dupa care urmeaza procedura de receptie, de punere in functiune. Deci, haideti sa zicem 10 luni de zile. Nu avem nicio datorie contractuala fata de Astaldi, nici pentru infrastructura, nici pentru finisaje. Avem datoria stabilita de instanta de judecata, dar asa cum am mai spus-o, un antreprenor, o asociere s-a gandit sa finalizeze o investitie sperand ca poate instanta ii va da niste despagubiri", a spus Dumitru Sodolescu.Primul tronson al Magistralei 5 de metrou va avea o lungime de 6,871 kilometri, un depou si zece statii: Eroilor, Academia Militara, Orizont, Favorit, Tudor Vladimirescu (Drumul Taberei 34), Parc Drumul Taberei, Romancierilor, Valea Ialomitei, Brancusi si Raul Doamnei.Valoarea lucrarilor pe sectiunea Raul Doamnei - Eroilor (PS Opera) este estimata la circa 3,12 miliarde de lei cu TVA. Constructorul tronsonului Eroilor-Drumul Taberei este consortiul format din Astaldi (Italia), FCC (Spania), Delta ACM si AB Construct (Romania).Proiectul Magistralei 5 este finantat din fonduri nerambursabile in cadrul programului Operational Sectorial - Transport 2007 - 2013 si Programul Operational Infrastructura Mare 2014 - 2020.Magistrala 5 are trei sectiuni: