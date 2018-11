Un control amanuntit arata deficiente in implementarea proiectului Magistralei 5 de metrou: Costurile depasesc 188 de milioane de lei

Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, remis joi AGERPRES, Corpul de control a efectuat verificari la Metrorex, care au vizat respectarea prevederilor legale si contractuale in derularea contractului de proiectare si executie a Magistralei 5 de metrou Drumul Taberei - Pantelimon, tronson 1 - Drumul Taberei - Universitate, sectiunea Raul Doamnei - Hasdeu (Opera) - structura de rezistenta.In urma controlului au fost constatate deficiente in implementarea proiectului care au condus la intarzieri in derularea contractului, dar si la suplimentarea costurilor pentru Metrorex."In urma controlului efectuat, rezulta indicii cu privire la existenta unor nereguli si/sau posibile fraude in implementarea proiectului, asa cum sunt ele definite in Ordonanta de urgenta nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora. Raportul arata ca valoarea contractului a fost subestimata la lansarea procedurii de achizitie iar in derulare au intervenit majorari substantiale ale valorii acestuia, informatii ce reprezinta indicii de frauda", se spune in comunicat.Conform MT, in urma analizarii modului in care a fost pregatita si derulata licitatia publica si a modului de stabilire a termenilor contractuali si implementarea contractului, s-a constatat generarea de costuri suplimentare de catre autoritatea contractanta in favoarea executantului in valoare de peste 188 milioane de lei."Avand in vedere prevederile legale, precum si faptul ca proiectul este finantat din fonduri ale Uniunii Europene, organele de control considera necesara sesizarea Departamentului pentru lupta Antifrauda-DLAF, pentru cercetarea si luarea masurilor. Totodata, membrii Consiliului de Administratie al Metrorex, precum si conducerea societatii, vor analiza constatarile si concluziile raportului Corpului de control al ministrului Transporturilor, Lucian Sova, si vor dispune masurile legale pentru stabilirea, cercetarea si sanctionarea, dupa caz, a personalului responsabil pentru deficientele constatate", se precizeaza documentul citat.Avand in vedere ca raportul Corpului de control al ministrului Transporturilor Lucian Sova a fost inaintat organelor de cercetare, "nu putem face publice mai multe detalii din raport", subliniaza MT.