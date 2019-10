Cele mai importante motive pentru a folosi Office 365

Microsoft a cumparat, in 2012, Enterprise Social Network (ESN) Yammer la un pret de 1,2 miliarde de dolari americani. De ce o suma atat de mare? Pentru ca este posibil ca ESN sa joace un rol din ce in ce mai important in modul in care lucreaza firmele.Aceasta tehnologie faciliteaza interactiunile, face mai usoara cautarea angajatilor si ajuta in procesul de recrutare, ofera posibilitatea de a gestiona numeroase conturi de e-mail si ajuta la partajarea fisierelor in timp real.La fel ca toate instrumentele din Office 365, Yammer se configureaza perfect, ceea ce face ca intreaga experienta sa fie foarte naturala. Din acest motiv, o licenta Office 365 este cea mai buna solutie pentru companii.Office 365 este disponibil pe cloud, dar are, de asemenea, flexibilitatea de a se integra cu solutiile existente ale companiei, daca este necesar. Utilizarea tehnologiei cloud are foarte multe avantaje, in special in ceea ce priveste economisirea costurilor de intretinere asociate serverelor locale, iar Office 365 Trust Center asigura mentinerea tuturor datelor in siguranta.Office 365 functioneaza pe un sistem care permite plata pentru functiile dorite. Cand organizatia creste, ea poate plati pentru servicii suplimentare si pentru stocarea datelor de care are nevoie. OneDrive for Business este partea de stocare a datelor si ofera o cantitate imensa de spatiu la un cost uimitor de accesibil. Nu mai este nevoie sa fie cumparat un HDD (sau un SSD) pentru stocare.Fiind bazat pe cloud, Office 365 ofera avantajul de a nu mai fi nevoie ca angajatii sa fie la birou pentru a vedea informatiile. In Office 365 se poate lucra de pe orice dispozitiv conectat la internet, inclusiv de pe tablete si telefoane smart, iar sistemul este sustinut de masuri de securitate cuprinzatoare.Migrarea catre Office 365 va fi extrem de simpla, indiferent de instrumentele de stocare pe care le utilizeaza compania in prezent. Si, din moment ce Office 365 va beneficia de actualizari constante de la Microsoft, nu va mai fi nevoie ca datele sa fie mutate si salvate de fiecare data cand sistemul este updatat.O caracteristica extraordinara pe care o are Office 365 este ca permite selectarea aplicatiilor dorite. Microsoft are o multime de aplicatii excelente pentru afaceri, iar acestea sunt lansate regulat in Windows Store (multe fiind gratuite).Pot fi adaugate in panoul central Office 365 si vor fi gasite toate in acelasi loc, ceea ce inseamna ca utilizatorii nu mai sunt nevoiti sa le caute in calculator sau sa-i intrebe pe colegi despre ele, lucru care ar ingreuna in mod substantial activitatea.