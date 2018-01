Iar asta ar insemna "pierderi de miliarde de dolari" pentru gigantul american

Rusii avertizeaza ca se pot descurca si fara Microsoft, in cazul in care compania isi reduce vanzarile in Rusia

Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre distribuitorii oficiali ai Microsoft in Rusia au impus reducerea vanzarilor de software Microsoft catre mai mult de 200 de companii ruse in urma noilor sanctiuni adoptate de SUA, intrate in vigoare pe 28 noiembrie.In noiembrie, Statele Unite au mai adaugat un nivel la regimul de sanctiuni impus la inceput Rusiei de mai multe natiuni occidentale pentru rolul ei in conflictul din Ucraina.Noile restrictii reduc durata imprumuturilor care pot fi oferite societatilor financiare ruse supuse sanctiunilor la 14 zile, de la 30 de zile, si la 60 de zile de la 90 de zile pentru companiile energetice ruse figurand pe o lista a Statelor Unite.Anterior, restrictiile afectau in principal bancile occidentale care acordau imprumuturi firmelor rusesti, dar cu o finantare pe o perioada atat de scurta, companiile care furnizeaza bunuri si servicii catre clienti rusi se tem ca ar putea incalca regulile.Este o rutina in Rusia ca furnizorii sa astepte saptamani sau chiar luni pentru a fi platiti dupa trimiterea facturilor pentru marfuri si servicii.Unele firme occidentale au fost sfatuite de avocati ca Departamentul Trezoreriei SUA ar putea, teoretic, sa considere ca aceasta finantare incalca sanctiunile.Doi distribuitori Microsoft, Merlion si RRC, au stabilit noi reguli privind vanzarile in directive referitoare la restrictiile ce rezulta din noua politica de sanctiuni a Statelor Unite."Microsoft va pierde o piata in valoare de mai multe miliarde de dolari, din punctul de vedere al clientilor sai corporativi si guvernamentali in tara noastra", a declarat Nikoforov, citat de agentia de presa TASS, la forumul economic anual de la Davos, Elvetia.Rusia este capabila sa se descurce fara Microsoft si poate inlocui software-ul complet, a adaugat Nikoforov."Acest lucru poate necesita activitati si investitii suplimentare, dar (...) economia SUA este cea afectata cel mai mult de aceste sanctiuni motivate politic", a notat Nikoforov.