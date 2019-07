Ghid pentru stergerea contului de Skype

Iata mai multe informatii despre stergere cont Skype Daca nu doriti ca alti utilizatori sa va caute in directorul Skype, trebuie mai intai sa eliminati toate informatiile personale pe care le-ati furnizat cand creati profilul. Aceste informatii includ numele, sexul, data nasterii, adresa de e-mail, numarul de telefon si locatia.Pentru a sterge informatiile personale, conectati-va la contul dvs. Skype si dati clic pe numele sau numele de utilizator din bara de meniuri urmat de contul meu.Pe pagina care se incarca, derulati in jos si dati clic pe Editati profilul.Browserul dvs. se va deschide si va va indruma catre pagina dvs. de profil. In sectiunea Informatii personale, dati clic pe Editati profilul.Acum puteti sterge profilul dvs. de detalii personale si optati pentru a deveni invizibil in rezultatele cautarii si sa nu mai aveti sugestii.In timp ce eliminati informatiile dvs. personale de pe Skype, va trebui sa "stergeti" avatarul personal. Retineti ca, desi nu este posibil sa stergeti avatarul, il puteti schimba la ceva mai general.Conectati-va la Skype si dati clic pe numele dvs. in partea de sus a interfetei.Apoi, deplasati mouse-ul peste fotografia de profil curenta si faceti clic pe acesta pentru ao edita. Acum puteti selecta noua dvs. imagine.Pentru a sterge contul de pe ecranul de conectare, inchideti Skype si dati clic pe meniul Start al computerului.Tastati Run (Executare) si apasati Enter. Apoi tastati %appdata% Skype si dati clic pe OK.Stergeti dosarul cu numele contului dvs. Skype. Eliminati numele de utilizator din directorul Skype. Accesati pagina de pornire online si conectati-va la contul dvs. Skype. Apoi, dati clic pe "Cont si parola" si apoi pe "Stergeti un cont". Aceasta procedura va dura aproximativ doua saptamani.N.B. Chiar daca profilul dvs. Skype este eliminat din directorul Skype, acesta va aparea inca in lista de contacte a persoanelor de contact.Pentru orice intrebari referitoare la cont puteti contacta, de asemenea, echipa Serviciului Clienti Skype.Acum ca atat de multe aplicatii au functii de apel vocal si video incorporate, Skype devine din ce in ce mai putin popular. Acest lucru, impreuna cu preocupari semnificative privind supravegherea guvernului si confidentialitatea, inseamna ca stergerea contului dvs. Skype ar putea fi o idee buna.Din pacate, acest lucru este uneori mai usor de spus decat de facut.Cand Microsoft a achizitionat Skype, a devenit parte integranta a conturilor Microsoft. Aceasta inseamna ca, pentru a sterge contul Skype, trebuie sa stergeti intregul cont Microsoft.Daca nu utilizati alte servicii Microsoft, aceasta va fi probabil o alegere usoara. Daca utilizati alte servicii Microsoft sau produse precum Xbox Live sau Outlook, dar doriti sa opriti utilizarea Skype, luati in considerare stergerea tuturor conversatiilor sau stergerea aplicatiei Skype de pe diferitele dvs. dispozitive.