Suportul pentru Windows 7 inceteaza azi. Ce te sfatuiesc cei de la Kaspersky

Peste o treime (38%) dintre companiile foarte mici, precum si aproape jumatate (47%) dintre companiile si intreprinderile mijlocii inca foloseau Windows 7.

Mai mult de o treime (38%) dintre utilizatorii individuali foloseau inca Windows 7.

In consecinta, acest sistem de operare va deveni un risc de securitate pentru utilizatorii individuali si companii, avand in vedere ca vulnerabilitatile nu vor mai fi remediate.Conform unei analize realizate de Kaspersky, la nivel global, in august , anul trecut:"Statisticile noastre arata ca un procent semnificativ de utilizatori, atat corporate, cat si persoane fizice, utilizeaza in continuare computere cu un sistem de operare depasit sau pe punctul de a expira", spune Alexey Pankratov, Enterprise Solutions Manager la Kaspersky. "Motivele variaza: software care nu ar functiona pe cele mai recente versiuni ale sistemului de operare, motive economice sau obisnuinta. Cu toate acestea, un sistem de operare vechi, fara patch-uri, reprezinta un risc major de securitate cibernetica; costul unui incident poate fi semnificativ mai mare decat costul unei actualizari. Prin urmare, va recomandam sa utilizati versiuni mai noi, care primesc actualizari si sa va asigurati ca sunt disponibile instrumente de securitate suplimentare in perioada de tranzitie. "