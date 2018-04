Mitsubishi Electric Europe deschide prima sucursala in Romania

O piata in crestere

Viziunea pentru Europa si Romania

Despre Mitsubishi Electric

Lansarea a avut loc in prezenta distribuitorilor si colaboratorilor companiei din Romania. La eveniment au fost prezenti Yoji Saito, CEO al Mitsubishi Electric Europe si Andrea Veronese, care va conduce Mitsubishi Electric Romania In 2017, cota de vanzari a companiei, a fost de aproximativ 10 milioane de Euro, totalizand 10% din piata locala de sisteme de climatizare. In ultimii ani, Mitsubishi Electric si-a dublat cota de piata pentru produse electrice de acest gen, iar in 2018 se estimeaza o crestere suplimentara a vanzarilor.Vorbind despre decizia de a deschide noua sucursala Andrea Veronese, managerul Mitsubishi Electric Romania a declarat: "La nivel global Mitsubishi Electric are o traditie de aproape un secol in dezvoltarea solutiilor industriale si casnice in diverse domenii de activitate ce includ dezvoltarea, producerea si vanzarea echipamentelor electrice si electronice folosite in procesarea si comunicarea informatiilor, dezvoltarea spatiala si comunicatii prin satelit, electronice de uz casnic, tehnologii industriale, tehnologii energetice, mijloace de transport si echipamente de constructii.Mitsubishi Electric Europe B.V., prin Mitsubishi Electric Living Environmental Systems este, de peste 30 de ani, activ in domeniul climatizarii si recunoscut pentru viziunea inovativa, calitatea si fiabilitate produselor oferite.", a afirmat dl. Yoji Saito, presedinte si CEO al Mitsubishi Electric Europe B.V.Mitsubishi Electric Living Environmental Systems are o activitate extinsa in domeniul instalatiilor de aer conditionat, incalzire si tratare a aerului, proiectand solutii complete pentru orice utilizare imaginata: de la locuintele rezidentiale independente la cele centralizate, de la hoteluri si restaurante la SPA-uri, de la mici cladiri de apartamente la complexuri rezidentiale, de la muzee la banci, birouri etc.Mitsubishi Electric Living Environmental Systems este prezenta in Romania inca din 1990, printr-o retea puternica de distribuitori care a contribuit considerabil la dezvoltarea pietei locale.Mitsubishi Electric, cu cei peste 90 de ani de experienta in productia, vanzarea si marketing de dispozitive electrice si electronice, este larg recunoscuta ca o companie de top la nivel international.Produsele si componentele Mitsubishi Electric sunt folosite in multe domenii: tehnologia informatiilor si telecomunicatiilor, dezvoltarea spatiala si comunicatii prin satelit, electrocasnice, tehnologii cu aplicatii industriale si energetice, sisteme de transport si constructii.In spiritul preceptelor asumate "Schimbari pentru mai bine" si "Schimbari Eco", Mitsubishi Electric tinteste sa devina un lider intre companiile verzi globale, contribuind la bunastarea comunitatii prin tehnologiile sale.Compania este prezenta in 43 de tari din toata lumea si are peste 135.000 de angajati iar in ultimul an fiscal, sfarsit pe 31 martie 2017, a inregistrat o cifra de afaceri de 4.238,6 miliarde de yen (37,8 miliarde USD*).In Europa este prezenta din 1969 cu sucursale in 18 tari: Belgia, Cehia, Franta, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Romania, Rusia, Spania, Slovacia, Suedia, Turcia si Marea Britanie.Nou infiintata sucursala din Romania se subordoneaza sucursalei din Italia, infiintata in 1985.Sucursala din Italia are 5 divizii comerciale (pentru moment sucursala romaneasca va avea doar divizia de aparate de climatizare): Climatizare - aparate de aer conditionat pentru resedinte, spatii comerciale si industriale, incalzire, dezumidificare si purificarea aerului; Automatizari industriale si mecatronica - sisteme si dispozitive de automatizare industriala; Semiconductoare - componente electronice; Automobilistica - sisteme si componente pentru controlul automobilelor si vehiculelor cu motor; Transporturi - produse si sisteme pentru transportul feroviar.