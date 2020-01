Aplicatia FREE NOW a obtinut aviz pentru ridesharing de la Ministerul Transporturilor

Cea mai noua aplicatie de taxi si ridesharing din Romania, lansata la finalul anului trecut, a parcurs intr-un timp foarte scurt toate etapele necesare pentru conformarea la noua legislatie de ridesharing introdusa in Romania prin OUG nr. 49/2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto. Clever, parte din acelasi grup, a obtinut deja avizul tehnic, fiind prima platforma cu licenta definitiva conform noii legislatii."Chiar daca FREE NOW a intrat recent pe piata din Romania, am depus toate eforturile pentru asigurarea cat mai rapida a cadrului de functionare prevazut de legislatie, la fel cum s-a intamplat si in cazul Clever. Astfel, cei peste un milion de romani care au calatorit numai anul trecut cu FREE NOW si Clever pot folosi in continuare aceleasi servicii de taxi si ridesharing cu care s-au obisnuit, fara nicio intrerupere", a spus Anca Gherle, Public Affairs Manager la Clever / FREE NOW.Potrivit noii legislatii, termenul limita pentru obtinerea avizelor este de 1 februarie pentru toate aplicatiile de transport alternativ care opereaza in Romania. Acelasi termen se aplica si soferilor de transport alternativ care trebuie sa obtina, la randul lor, o autorizatie de functionare de la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane din judetul sau municipiul de care apartin si sa se asigure ca indeplinesc o serie de conditii prevazute de lege."De azi, soferii pot veni sa semneze contractul de afiliere la FREE NOW si sa depuna toate actele. Cei care inca nu au demarat procesul de obtinere a autorizatiei trebuie sa faca acest lucru cat mai rapid, obtinerea tuturor documentelor putand dura chiar si cateva saptamani. Daca nu se incadreaza in termen nu vor mai putea prelua comenzi incepand din 1 februarie, iar fiecare zi in care nu vor putea lucra va insemna venituri considerabil mai mici pentru ei", a mai spus Anca Gherle.In prezent, peste 60% dintre soferii activi de transport alternativ pe platformele Clever si FREE NOW sunt autorizati conform legii si vor putea prelua comenzi si dupa 1 februarie. Compania ofera un bonus tuturor soferilor care prezinta dosarul complet in aceasta perioada. "Ne dorim ca toti sau aproape toti soferii nostri de ridesharing sa fie licentiati in termen, asa incat, chiar daca nu exista tarif dinamic atunci cand cererea depaseste oferta, pasagerii sa nu aiba un timp mai mare de asteptare a comenzii sau dificultati in a gasi o masina", spune Public Affairs Managerul Clever / FREE NOW.Platformele Clever si FREE NOW au in prezent peste 30.000 de soferi inregistrati in toata tara, atat pentru serviciile de taxi, cat si pentru cele de transport alternativ, care au realizat numai in 2019 peste 30 de milioane de curse.