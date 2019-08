Cele mai bune aplicatii care te pot ajuta in timpul calatoriilor

Echipa motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro a gasit cele mai bune instrumente care pot face calatoria mai usoara si mai placuta. Lista include mai ales servicii mai putin cunoscute, care ajuta in rezolvarea unor probleme comune ale calatorilor sau contribuie la relaxarea din timpul vacantei.Cei care isi petrec vacanta intr-un stat din Uniunea Europeana care a aderat la zona Euro sunt deja obisnuiti sa evalueze preturile direct in moneda locala. Pentru restul destinatiilor, insa, procesul poate deveni mai dificil. Ei pot folosi aplicatia XE, care permite selectarea mai multor monezi si echivaleaza valoarea introdusa cu cea corespunzatoare fiecarei tari.Numarul celor care calatoresc in mai multe orase in timpul unei vacante a crescut mult in ultimii ani, dar cei care fac asta se lovesc de o problema destul de inconfortabila: caratul bagajelor. Folositor atat pentru cei care calatoresc doar cu rucsacul cat si pentru cei care nu au putut evita trolerul, Luggage Hero face legatura dintre turisti si proprietari de restaurante, cafenele, hosteluri sau alte spatii verificate pentru gazduirea propice a bagajelor. Site-ul permite gasirea celei mai apropiate locatii disponibile si taxeaza depozitarea in functie de numarul de ore folosit, dar nu mai mult de 8 Euro/zi. Explorarea orasului va deveni mult mai confortabila, fara sa fie nevoie de drumuri in plus catre gari sau autogari centrale.Calatoriile din afara tarii vin la pachet si cu un cost suplimentar pentru datele mobile folosite pentru social media sau pentru organizarea unui traseu. Utilizatorii aplicatiei Wi-fi Space reusesc sa reduca acest cost prin folosirea retelelor Wi-Fi disponibile din apropiere. Sunt incluse atat retele publice cat si punct de acces ale restaurantelor sau hotelurilor care au fost inregistrate de alti utilizatori.Pe langa inspiratia privind alegerea restaurantelor din zona, aplicatia OpenTable permite rezervarea locurilor in locatia dorita, alegand ora si numarul de persoane care vor servi masa.Vegetarienii, veganii sau cei care au alte tipuri de restrictii alimentare se bucura din plin de aceasta aplicatie care ii ajuta sa descopere restaurantele adecvate preferintelor lor din orasul pe care il viziteaza.Calatorii cu experienta au invatat sa anticipeze intarzierile avioanelor cu care calatoresc in functie cursele anterioare ale aeronavei. Flight Radar 24 afiseaza toate cursele comerciale aeriene in timp real si ajuta in localizarea aeronavelor si la estimarea timpului necesar pentru aterizarea in aeroportul destinat.Timpul petrecut in aeroport poate fi foarte obositor, atat pentru calatorii care au o escala cu un timp insuficient pentru vizitarea orasului, cat si pentru cei care au intarzieri ale curselor. Aplicatia ajuta utilizatorii sa gaseasca zonele de lounge si afiseaza tarifele de acces, facand asteptarea mai comoda sau mai eficienta.Urgentele necesita atentie imediata, dar totul se poate relaxa dupa gasirea locului potrivit. Aplicatia ghideaza utilizatorii catre cele mai apropiate toalete publice, ajutandu-i sa nu mai piarda timpul cerand indicatii inconfortabile localnicilor (uneori prea putin informati).O parte importanta a oricarei calatorii este interactiunea cu localnicii, pentru a cunoaste cat mai bine cultura locului vizitat. Pentru a contribui la acest lucru, Meetup aduce impreuna oameni cu interese diverse si ii ajuta sa organizeze intalniri tematice pentru a schimba idei sau pur si simplu pentru a petrece un timp de calitate.Cei care aleg sa petreaca o noapte in afara orasului si au suficient noroc sa se bucure de un cer senin, pot identifica stelele si constelatiile pe care le admira, pur si simplu indreptand camera telefonului catre ele. Aplicatia ajuta la identificarea precisa a pozitiilor si numelor corpurilor respective.